Ispričali ste se odraslom djetetu, ali odnos se nije popravio? Psiholog objašnjava gdje roditelji griješe

Roditelji se ponekad više puta ispričaju odraslom djetetu zbog pogrešaka koje su napravili tijekom njegova odrastanja, ali odnos se unatoč tome ne popravi. Psiholog i terapeut Jeffrey Bernstein tvrdi da problem ponekad nije u nedostatku dobre namjere, nego u načinu na koji je isprika izrečena.

Za Psychology Today izdvojio je pogreške zbog kojih roditeljska isprika može imati upravo suprotan učinak od željenog.

Isprikom potajno tražite nešto zauzvrat

Bernstein upozorava da se isprika ponekad pretvara u zahtjev za oprostom kojim roditelj zapravo pokušava ublažiti vlastitu krivnju.

Roditelj želi čuti da je sve u redu, da mu je oprošteno i da se odnos može nastaviti kao prije. Time, međutim, može stvoriti dodatni pritisak na odraslo dijete.

„Kod takvih isprika vođenih potrebom za olakšanjem, 'žao mi je' zapravo znači 'oprosti mi kako bih se prestao osjećati loše'“, objašnjava Bernstein.

Ispričavate se u pogrešnom trenutku

Želja za isprikom može se pojaviti nakon teškog razgovora, neprospavane noći ili povratka bolnog sjećanja. No trenutak u kojem je roditelj spreman razgovarati ne mora biti trenutak u kojem je za razgovor spremno i odraslo dijete.

Nenajavljena isprika tako može postati još jedan emocionalni teret koji dijete mora obrađivati.

Prema Bernsteinu, bolja isprika je kratka, ne sadrži opravdavanja i ne traži ništa zauzvrat.