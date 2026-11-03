Ispred vrata Studenca goli muškarac lupao i urlao: ‘Ajmo ustaše!‘. Prodavačica se zaključala unutra

Dok je s 3,15 promila alkohola u organizmu usred bijela dana ispred trgovine Studenac u Zadru narušavao javni red i mir, I. B. (49) nije očekivao da će mu pristupiti policija.

Prvo je šakama lupao po zatvorenim vratima trgovine u koju se zaključala trgovkinja radi njegovih eskapada, a potom je spustio gaće i hlače do koljena te u ležećoj pozi ispred dućana, dok je pokazivao stražnjicu i spolovilo, urlao: ‘Ja sam Hrvat, ajmo ustaše‘.

Vidjevši zatim da je okružen policijom koja ga je pokušavala identificirati, jednom se policajcu obratio neprimjerenim tonom: ‘Što si tu došao, Srbine? Znam te, ti si četnik.... ‘

Policajci su ga uhitili i prijavili za kršenje članaka 13., 14. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira pa mu je nedavno prekršajni sudac u Zadru izrekao 30 dana zatvora te mu naložio plaćanje 14 eura sudskih troškova.

- Kriv sam. Doveo sam se to jutro u pijano stanje. Popio sam votku ispred Studenca i počeo lupati po vratima. Ne sjećam se jesam li nešto razbio. A sad kad mi čitate optužni prijedlog, iznenađen sam podacima da sam ležao bez majice i spuštenih hlača i još na sve vikao te riječi. Valjda je to izbijalo iz mene zbog alkohola. Ispričavam se iskreno trgovkinji i policajcu kojeg sam izvrijeđao – posuo se pepelom pred sutkinjom u sudnici I. B. otkrivši pritom detalje svoje tužne obiteljske sudbine, piše Jutarnji list.