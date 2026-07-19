Ispred fan zone na Zvončacu bio je ogroman red. Nisu svi mogli ući, a snimili smo atmosferu među Argentincima i Španjolcima

Nakon dana provedenog na prepunim splitskim plažama, domaći i turisti večeras su se, čini se, svi spustili u samo srce grada. Centar Splita potpuno je oživio, ulice su krcate ljudima, a na svakom se koraku osjeća prava ljetna i navijačka atmosfera.

Centar prepun domaćih i turista

Riva, Pjaca, Marmontova ulica i okolne gradske uličice vrve životom. Ugostiteljske terase ispunjene su do posljednjeg mjesta, gradom odjekuju razgovori, glazba i navijačke pjesme, a rijeke ljudi prolaze središtem Splita.

Među brojnim turistima posebno se ističu oni odjeveni u dresove Španjolske i Argentine, reprezentacija koje večeras igraju veliko finale Svjetskog nogometnog prvenstva.

Ogroman interes za fan zonu na Zvončacu

Posjetili smo i fan zonu na Zvončacu, gdje brojni navijači prate finale Mundijala. Ondje su mahom navijači Argentine i Španjolske, odjeveni u dresove i ogrnuti zastavama svojih reprezentacija.

Za ulazak u fan zonu vladao je ogroman interes, a u jednom je trenutku nastao pravi krkljanac jer svi zainteresirani nisu mogli ući. Prostor je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a navijači su s velikim uzbuđenjem pratili svaki potez svojih reprezentacija.

Navijačka groznica i bez Hrvatske u finalu

Iako se hrvatska reprezentacija nije plasirala u finale Mundijala, u Splitu ne nedostaje vatrene atmosfere. Brojni navijači zauzeli su mjesta ispred velikih ekrana, vijore se zastave, pjevaju navijačke pjesme i navija za svoju državu.

Za koga navijate u finalu SP-a? Španjolsku

Argentinu

Ne zanima me

Sve upućuje na to da je pred Splitom još jedna duga, bučna i navijački nabijena ljetna noć.

Kakva je atmosfera u centru grada i fan zoni na Zvončacu te što smo sve snimili, pogledajte u našim galerijama unutar ovog članka.