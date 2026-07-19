Ispred fan zone na Zvončacu bio je ogroman red. Nisu svi mogli ući, a snimili smo atmosferu među Argentincima i Španjolcima

Nakon dana provedenog na prepunim splitskim plažama, domaći i turisti večeras su se, čini se, svi spustili u samo srce grada. Centar Splita potpuno je oživio, ulice su krcate ljudima, a na svakom se koraku osjeća prava ljetna i navijačka atmosfera.
Split večeras gori! Nema koga nema u centru, dresovi Argentine i Španjolske na svakom koraku
Centar prepun domaćih i turista
Riva, Pjaca, Marmontova ulica i okolne gradske uličice vrve životom. Ugostiteljske terase ispunjene su do posljednjeg mjesta, gradom odjekuju razgovori, glazba i navijačke pjesme, a rijeke ljudi prolaze središtem Splita.
Među brojnim turistima posebno se ističu oni odjeveni u dresove Španjolske i Argentine, reprezentacija koje večeras igraju veliko finale Svjetskog nogometnog prvenstva.
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Ogroman interes za fan zonu na Zvončacu
Posjetili smo i fan zonu na Zvončacu, gdje brojni navijači prate finale Mundijala. Ondje su mahom navijači Argentine i Španjolske, odjeveni u dresove i ogrnuti zastavama svojih reprezentacija.
Za ulazak u fan zonu vladao je ogroman interes, a u jednom je trenutku nastao pravi krkljanac jer svi zainteresirani nisu mogli ući. Prostor je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a navijači su s velikim uzbuđenjem pratili svaki potez svojih reprezentacija.
Navijačka groznica i bez Hrvatske u finalu
Iako se hrvatska reprezentacija nije plasirala u finale Mundijala, u Splitu ne nedostaje vatrene atmosfere. Brojni navijači zauzeli su mjesta ispred velikih ekrana, vijore se zastave, pjevaju navijačke pjesme i navija za svoju državu.
Sve upućuje na to da je pred Splitom još jedna duga, bučna i navijački nabijena ljetna noć.
Kakva je atmosfera u centru grada i fan zoni na Zvončacu te što smo sve snimili, pogledajte u našim galerijama unutar ovog članka.