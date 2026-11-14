Ispraznile su se splitske ulice, svi su gledali Hajduk: Priča o noći koja se pamti 46 godina

Hajduk sutra gostuje u Hamburgu. Pozvani su „bijeli” odigrati prijateljsku utakmicu s ovim velikim njemačkim klubom. Dva kluba iz dvaju lučkih gradova, koja su zajedno pisala i neke povijesne stranice europskog nogometa.

Poveznice su poznate, najprije one igračke. Iko Buljan, veliki nogometaš, svoju je karijeru nastavio upravo kao zvijezda HSV-a i Bundeslige.

U Hamburg je 1987. otišao i naš trener Josip Skoblar, a sa sobom je poveo i vratara Mladena Praliju.

Hamburger je 1980., nakon njegove odlične igre u Splitu, u onoj epskoj utakmici, kupio i odličnog Hajdukova napadača Borišu Đorđevića.

Sutrašnja utakmica igra se s posebnim razlogom. Nakon četiri godine na teren se vraća Mario Vušković. Klub je stajao iza njega tijekom izdržavanja kazne, za koju neki smatraju da je bila nepravedna.

I tako su mu na Volksparkstadionu organizirali zaista veličanstven povratak. Tiskane su 44.444 ulaznice, prema Marijevoj četvorki koju nosi na dresu HSV-a.

A Vuškovići su velika Hajdukova dinastija. Pradjed Marko igrao je za Hajduk na Visu u doba hajdučke epopeje, tijekom Drugog svjetskog rata. Djed Mario bio je dio one velike generacije Ivićevih juniora, ostvarivši kasnije zapaženu karijeru u Nizozemskoj. Otac Danijel Vušković prošao je sve mlađe uzraste, ostvarivši debi za prvu momčad u vrijeme dok je „bijele” trenirao današnji hrvatski izbornik Slaven Bilić.

Mlađi brat Luka Vušković, danas hrvatski reprezentativac, još je kao šesnaestogodišnjak imao čast postati najmlađi strijelac u Hajdukovoj povijesti.

I lijepo je što Hajduk u Hamburg vodi i svoje mlade igrače, koji su na posudbi u dalmatinskim klubovima, pa će put Njemačke i hajdučke nade: Niko Ivelja, Niko Sablić, Anthony Raymond, Roko Vojvodić, Dominik Babić, Peter Ugwudo, Bruno Mišura, Zvonimir Hrastović, Sebastijan Kajtazi, Duje Milišić, Karlo Matko i Mateo Juričić.

A mi ćemo malo opet vremeplovom sjećanja u jednu veliku utakmicu „bijelih” u jednoj davnoj i hladnoj hamburškoj noći.

Operacija Hamburger

Bila je to zadnja Ivićeva godina u Hajduku, ako ne računamo one tri utakmice u sezoni 1997./1998., kad se pisalo „Šjor Ivan nakon 17 godina...” ili onaj neslavni ljetni povratak 1987., koji je završio i prije nego što je počeo.

Tada sam kao dječak rastao uz Hajduk, doma u teku pisao sastave, šahovskim figurama na koje sam ispisao brojeve od 1 do 11 pravio kombinacije na jednom tepihu, dok se ćaća Jure ljutio: „Šta to radiš, luđače, uhvati se škole!”

Nama dici nekako je najteže padalo šta se stalno pisalo da uskoro odlazi i Šurjak, naš Šuro najveći, junak našeg doba, lik iz svake dječje svađe na igralištima i ledinama: „Ko će biti Šurjak?” Naš kapetan, eeee, kad bi ono zavijorio dugom kosom po livome krilu...

Sezona je to prva na Poljudu, dakako europska. Hajduk moderan, u Kupu prvaka, rekli smo već, pod palicom velikana za kojeg tada možda i nismo bili svjesni da ga imamo...

„Bijeli” su prezimili u Europi, što je tada bilo gotovo pa uobičajeno.

Na izvlačenju parova četvrtfinala tadašnjeg Kupa prvaka u Rimu dopao nas je najteži i najatraktivniji mogući protivnik, njemački Hamburger SV.

Govorio je Iko Buljan, tada zvijezda Hamburgera: „Pa kud baš na moje bijele!”

To je godina zalaska „zlatne generacije”, a Tomislav Ivić u novi je europski pohod krenuo nakon svih onih Saint-Étiennea, PSV-a i Arsenala, s jednom sasvim novom i pomlađenom momčadi.

Uz već spomenutog Šurjaka, nositelji igre bili su Boro Primorac, Dražen Mužinić, Šime Luketin, Boriša Đorđević te Zlatko i Zoran Vujović. Nadolazio je i tada mladi lav, danas, nažalost, pokojni Ivan Gudelj.

Par utakmica prije mitskih ogleda s HSV-om trener Ivić već je počeo gubiti povjerenje u dotad odličnog i omiljenog vratara Ivana Budinčevića. Tako je to s golmanima.

Riva, Pjaca, grad koji je bujao u svoje nove kvartove, pričao je samo o tome: „Tko će branit protiv Hamburgera?” U utakmicama godine, ma koje godine, desetljeća, rekli bismo i svih vremena...

I desilo se. Veliki trenerski mag uvijek je imao tu žicu, donijeti hrabru i pravu odluku.

Za prvenstvenu utakmicu u Osijeku, pet dana ranije, među vratnice je stavio tada još srednjoškolca Ivana Pudara i odlučio: „Ovaj momak će braniti u Hamburgu.”

Naš Pudar kao kampanel

Zavolio sam tada i taj žuti Hajdukov golmanski dres radi našeg Ivana Pudara, vratara koji će kasnije ostaviti neizbrisiv pečat na „brankama” Poljuda.

Zebec u špijunskoj misiji na Poljudu

Za utakmice s Hamburgerom „bijeli” su se dugo pripremali. Uprava je osigurala prijateljske pripremne utakmice na Poljudu s Dinamom, Bordeauxom, Manchester Unitedom, Anderlechtom i Bayernom.

Čak se pisalo da se sve radi na tome da nam se i Žungul vrati za Hamburger.

Bayern je došao jedne sunčane zimske nedjelje, a Branko Zebec, trener HSV-a, pojavio se na tribinama u „špijunskoj misiji”, gledati Hajduka, svog budućeg protivnika u Kupu prvaka.

Bavarci su pobijedili 2:1.

Sićam se kako je Dražen Mužinić prije početka otrčao do Brane Oblaka i izgrlio svog donedavnog klupskog kolegu i prijatelja.

„Recite Iviću da me nije prevario”, rekao je „šjor Branko”, kako smo svog nekadašnjeg trenera zvali, splitskim sportskim novinarima nakon te prijateljske utakmice.

Jer „veliki Ivan” namjerno je postavio jednu čudnu igru, znajući da ga s tribina Zebec promatra.

Da, dragi čitatelji, „Operacija Hamburger” bila je poput pravog strateškog plana velikog trenerskog maga Tomislava Ivića.

Hladna hamburška noć koju Split nikada nije zaboravio

I došao je dan okršaja u Hamburgu.

Utakmica se igrala 5. ožujka 1980., dakle prije više od 46 godina.

Naši „radnici na privremenom radu” ispunili su tribine stadiona u tom njemačkom lučkom gradu.

Još nije bilo svjetskog globtrotera, Imoćanina Mate Lončara, biljarista, da nam donese sreću kao godinama kasnije brojnim hrvatskim sportašima.

Moji stariji splitski kafanski poznanici pričali su mi godinama kasnije kako se napunio i avion iz Splita prema Hamburgu.

Pjevalo se, trgale su se tada moderne havajske košulje po barovima St. Paulija.

Prvi put sam vidio Hajdukove igrače, svoje idole, u crnim hulahopkama. Bila je to hladna noćna utakmica na sjeveru SR Njemačke.

Ispraznile su se ulice Splita, tada se još nije gledalo kao danas, organizirano po kafićima. Doma smo svi bili uz televizore.

U HSV-u kolonija bivših hajdukovaca: trener iz europski uspješne sezone 1972./1973., već spomenuti Branko Zebec, pomoćnik Aleksandar Ristić, dugogodišnji bek Hajduka iz šezdesetih, a na klupi Iko Buljan, koji nije nastupio u Hamburgu zbog tek preboljele žutice.

U sastavu HSV-a njemački reprezentativci: Kargus, Kaltz, Hrubesch, Magath, Hieronymus, Jakobs...

Ako je Ivić dotad bio „profesor”, utakmicom u Hamburgu je „doktorirao”. Potpuno je razgradio igru Nijemaca.

Šime Luketin na beku stavio je u džep Zlatnu kopačku Europe, liverpoolskog „Beatlesa” Kevina Keegana.

Hajduk ubojit iz kontre, prodorima Zlatka i Zorana Vujovića, Gudelj koji se pridodaje napadu i slobodni udarci u tom susretu veznog Ivice Šurjaka. Šutirao je svojim topovskim udarcem i Mišo Krstičević.

Iz preočitog faula Horsta Hrubescha nad Pudarom u 45. minuti lopta se odbila do Reimanna za pobjedu HSV-a od 1:0.

Uzalud su mahali, protestirajući, Frfa Mužinić i Boro Primorac.

Ali i to je bilo dovoljno za veliki optimizam i dotad neviđenu atmosferu pred uzvrat.

Eto malo nostalgije i hajdukologije iz naše kulture sjećanja, na bijele momke i Tomislava Ivića, čovjeka koji je živio nogomet. Da se sjetimo kad je Hajduk nadigrao tada najbolju momčad Europe i kako se čekao revanš u Splitu.

A i o tome ćemo jednom od sljedećih puta.