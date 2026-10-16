"Ispostavite im račun!" Splićanima i javnosti prekipjelo nakon kaosa protiv Ajaxa, navijači žestoko reagirali: "Bolje da niste ništa pisali"

Velika pobjeda Hajduka nad Ajaxom (2:1), ostvarena u povratničkoj utakmici ligaške faze europskih natjecanja nakon 16 godina, trebala je biti večer za pamćenje. Međutim, događaji na splitskim ulicama i Poljudu bacili su sjenu na sportski uspjeh Bijelih, a posebno burne reakcije izazvalo je priopćenje koje je Hajduk objavio nakon susreta.

Podsjetimo, utakmica je u drugom poluvremenu bila prekinuta na približno 12 minuta zbog velike količine pirotehnike i guste dimne zavjese. Igrači su privremeno napustili travnjak, a splitskom klubu prijeti ozbiljna kazna UEFA-e. Dodatne kontroverze izazvali su antisemitski i proustaški povici zabilježeni tijekom navijačke povorke prema stadionu.

Hajduk se ispričao, ali navijači traže više

Iz Hajduka su poručili da uvijek stoje iza navijača koji su momčadi bezrezervna podrška, ali su se istodobno ispričali gledateljima na stadionu, onima pred televizijskim ekranima, organizatoru natjecanja te vodstvu i igračima Ajaxa.

Klub je naveo da je poduzeo sve što je prema propisima UEFA-e mogao i morao te da je spreman snositi odgovornost za događaje kojima se ne ponosi.

No takvo objašnjenje nije zadovoljilo brojne komentatore na Hajdukovim društvenim mrežama. Ispod objave zaredale su se oštre kritike, a zajednički nazivnik većine izdvojenih reakcija jest nezadovoljstvo time što klub, prema mišljenju navijača, ne poduzima dovoljno konkretnih mjera protiv odgovornih za izgrede.

"Ispostavite im račun!" – navijači traže odgovornost

Jedna od najčešćih poruka odnosi se na financijske posljedice koje bi Hajduk mogao snositi zbog događaja na Poljudu.

"Račun za kaznu koja će sigurno doći pošaljite Torcidi", stoji u jednom od komentara.

Drugi navijači pitaju se zašto se ne iskoriste nadzorne kamere kako bi se identificirali pojedinci odgovorni za izgrede i kako bi im se zabranio ulazak na stadion.

"Super sve 5, sad idući korak kamerama naći one što su unijeli sve što su unijeli i njima zabrane spucati, tada će posao biti gotov. A do tada pričate u prazno", poručuje jedan od komentatora.

Dio navijača posebno upozorava na financijsku štetu. Smatraju neprihvatljivim da se novac koji bi klub mogao zaraditi zahvaljujući europskim uspjesima troši na kazne zbog ponašanja dijela publike.

Upozoravaju i na mogućnost odigravanja budućih utakmica bez gledatelja, što bi značilo dodatne financijske gubitke.

"Uz takve navijače ne triba ti protivnik!", glasi jedna od kratkih, ali znakovitih reakcija.

"Bolje da niste ništa pisali"

Osim zahtjeva za kažnjavanjem odgovornih, velik dio reakcija odnosi se na sam sadržaj Hajdukova priopćenja. Navijači smatraju da je ono previše blago i da izostaje izravna osuda ponašanja koje šteti klubu.

"Bolje da niste ništa pisali", stoji u jednom komentaru.

Drugi je poruku kluba sažeo u samo jednu riječ: "Mlako."

"Očekivala sam bolje i odlučnije!", poručuje jedna navijačica, dok drugi komentator Hajdukovo obraćanje naziva političkim odgovorom koji ne nudi stvarna rješenja.

Otvoreno je i pitanje odgovornosti vodstva Torcide. Pojedini navijači smatraju da bi osobe koje predvode navijačku skupinu morale preuzeti veći dio odgovornosti za događaje na tribinama.

Potresno svjedočanstvo s tribina: "Nisam se osjećao sigurno"

Među reakcijama posebno se izdvaja komentar gledatelja koji tvrdi da je na istočnoj tribini svjedočio verbalnim i fizičkim napadima na osobe koje su se usprotivile neprimjerenom ponašanju dijela navijača.

Prema njegovim riječima, na utakmici se nalazio s devetogodišnjim sinom, a zbog događaja na tribinama nije se osjećao sigurno.

U svojoj reakciji pita se koja je svrha osiguranja ako gledatelji koji dođu podržati klub moraju strahovati od mogućih sukoba.

Riječ je o ozbiljnim navodima iz komentara na društvenim mrežama koje zasad nismo neovisno potvrdili.

Drugi navijači također smatraju da bi klub, u suradnji s policijom, trebao identificirati počinitelje i spriječiti njihov povratak na stadion.

Istodobno naglašavaju da ne treba poistovjećivati sve navijače s pojedincima odgovornima za izgrede. U jednom komentaru ističe se da je riječ o manjini koja svojim ponašanjem nanosi veliku štetu klubu i ostatku navijača.

Koliko je Hajduk novca izgubio zbog kazni?

Rasprava je otvorila i pitanje ukupnog financijskog tereta koji Hajduk godinama snosi zbog navijačkih izgreda.

Jedan od komentatora zatražio je da klub javno objavi koliko je novca kroz desetljeća uplatio za kazne UEFA-e, dok drugi traže odgovore o učinkovitosti redarske službe, nadzornih kamera i kontrole ulaza na stadion.

Posebno se ističe pitanje odgovornosti samih počinitelja. Dio navijača smatra da bi osobe koje izazivaju incidente trebale osobno snositi posljedice, umjesto da financijska šteta redovito pada na teret kluba.

Zajednička poruka velikog dijela komentara jest da isprika sama po sebi nije dovoljna. Navijači žele konkretne mjere koje će spriječiti ponavljanje sličnih događaja, zaštititi gledatelje i klub od novih kazni.

Velika pobjeda ostala u sjeni događaja na tribinama

Hajduk je protiv Ajaxa ostvario jednu od svojih najvećih europskih pobjeda posljednjih godina. Međutim, umjesto da se govori isključivo o igračima i velikom uspjehu na terenu, rasprava se ponovno vodi o događajima na tribinama i mogućim sankcijama.

Iako komentari na društvenim mrežama ne predstavljaju mišljenje svih Hajdukovih navijača, velik broj kritičkih reakcija pokazuje da među dijelom publike postoji ozbiljno nezadovoljstvo načinom na koji se klub suočava s ovakvim situacijama.

Kolika će biti kazna UEFA-e i hoće li Hajduk nakon brojnih kritika poduzeti konkretnije korake protiv odgovornih, ostaje vidjeti.