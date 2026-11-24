Hrvatsko podmorje ponovno se pokazuje kao važan izvor domaćih energenata. INA je u ponedjeljak, 23. studenoga, objavila nove rezultate višemilijunskih ulaganja u eksploataciju prirodnog plina na sjevernom Jadranu, prema kojima je dnevna proizvodnja udvostručena u odnosu na razdoblje prije početka kampanje bušenja 2025. godine. Istodobno je završeno postavljanje još jedne proizvodne platforme, koja bi prve količine plina trebala isporučiti tijekom prva tri mjeseca 2027. godine.

Nove investicije posebno su zanimljive u kontekstu hrvatske ovisnosti o uvoznim energentima, ali i činjenice da pojedina nalazišta u jadranskom podmorju, otkrivena još prije dva desetljeća, tek sada ulaze u fazu pripreme za proizvodnju. Rezultati najnovijih bušenja pokazuju da postojeća eksploatacijska područja još uvijek imaju značajan proizvodni potencijal.

Iz samo jedne bušotine 165.000 kubičnih metara plina dnevno

Najnoviji uspjeh ostvaren je na bušotini Ida C-4 DIR, koja trenutačno daje približno 165.000 kubičnih metara prirodnog plina dnevno. Od završetka bušaćih radova do uključivanja bušotine u dugotrajno proizvodno ispitivanje prošlo je samo 18 dana. Riječ je o trećoj bušotini u sklopu aktualne Inine kampanje na sjevernom Jadranu, vrijedne oko 65 milijuna eura.

Zajedno s prethodno izvedenim bušotinama Ana-4 DIR i IKA JZ-6 DIR, nova bušotina osigurava približno 340.000 kubičnih metara plina dnevno. Ostvarene količine za 21 posto premašuju početne procjene, što je povoljan rezultat za kompaniju koja posljednjih godina intenzivno ulaže u povećanje proizvodnje iz domaćih nalazišta.

Proizvodnja udvostručena u manje od dvije godine

Prije pokretanja kampanje tijekom 2025. godine INA je na Jadranu dnevno proizvodila približno 380.000 kubičnih metara prirodnog plina. Danas ta količina iznosi oko 760.000 kubičnih metara, pri čemu su povećanju pridonijeli i dodatni zahvati na postojećim plinskim poljima, među kojima je Ika A.

Kada bi se sadašnja razina proizvodnje održala tijekom cijele godine, to bi značilo više od 277 milijuna kubičnih metara prirodnog plina godišnje. Riječ je, međutim, o matematičkoj projekciji trenutačne proizvodnje, a ne službenoj prognozi, budući da količine dobivene iz pojedinih bušotina tijekom vremena osciliraju.

Josip Bubnić, operativni direktor Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u INA-i, istaknuo je važnost ulaganja u domaće izvore energije, stručnosti zaposlenika i suradnje s poslovnim partnerima. Posebno je zadovoljan početnim rezultatima najnovije bušotine, koji su bolji od očekivanih.

Plinsko polje otkriveno prije 20 godina uskoro ulazi u proizvodnju

Sljedeće povećanje proizvodnih kapaciteta očekuje se na plinskom polju Irena, gdje je upravo završeno postavljanje nove platforme Irena-3. Projekt zajednički razvijaju INA i međunarodna energetska kompanija Energean, a zanimljivo je da je samo nalazište otkriveno još 2006. godine.

Prema službenim podacima Energeana, plinsko polje Irena smješteno je približno sedam kilometara sjeverno od polja Izabela. Energean u pripadajućoj koncesiji ima 70 posto udjela, dok preostalih 30 posto pripada INA-i. Na polju Izabela proizvodnja je započela 2014. godine, a obustavljena je u svibnju 2025. godine. Postojeća infrastruktura sada će poslužiti za razvoj susjednog nalazišta.

Na lokaciji nove platforme radove izvodi Croscova bušaća platforma Labin, dok projekt obuhvaća i izgradnju osam kilometara dugog podmorskog plinovoda kojim će Irena-3 biti povezana s platformom Izabela Sjever. Početak proizvodnje očekuje se do kraja ožujka 2027. godine, a isti vremenski okvir Energean je potvrdio u poslovnom izvješću objavljenom 19. studenoga.

Koliko je Hrvatska ovisna o uvoznom plinu?

Važnost povećanja proizvodnje na Jadranu najbolje se može sagledati kroz službene podatke o ukupnoj hrvatskoj proizvodnji i uvozu prirodnog plina. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, objavljenima 17. studenoga, Hrvatska je tijekom rujna ove godine proizvela 42 milijuna kubičnih metara prirodnog plina, dok je istodobno uvezeno 187 milijuna kubičnih metara. Dio uvezenog plina namijenjen je drugim tržištima, pa je u istom mjesecu evidentiran i izvoz od 108 milijuna kubičnih metara.

Zanimljivo je da je u rujnu prošle godine ukupna hrvatska proizvodnja iznosila 63 milijuna kubičnih metara, što pokazuje da rast proizvodnje na pojedinim nalazištima ne mora nužno značiti i istodobno povećanje ukupne nacionalne proizvodnje. Najnoviji rezultati jadranskih bušotina stoga bi mogli pomoći u ublažavanju pada proizvodnje iz drugih domaćih izvora.

Veća proizvodnja iz hrvatskog podmorja može pridonijeti sigurnosti opskrbe i smanjenju ovisnosti o uvozu, no ne znači automatski i niže cijene plina za građane, koje ovise o nizu tržišnih i regulatornih čimbenika.

Nova nalazišta traže se i na hrvatskom kopnu

Dok se na Jadranu povećavaju proizvodni kapaciteti, INA nastavlja širiti istraživanja potencijalnih nalazišta nafte i prirodnog plina u kontinentalnoj Hrvatskoj. Tijekom ove godine kompanija je u cijelosti preuzela istražni prostor SAVA-07, na kojem su u prvoj fazi istraživanja izvedene četiri bušotine.

Dobivene su i dozvole za istraživanje prostora SAVA-10/1 i DRAVA-02/02, na kojima će se tijekom sljedeće tri godine provjeravati potencijal novih nalazišta ugljikovodika. Seizmička istraživanja na području Drave počela su krajem listopada.

Ipak, upravo bi Jadran već početkom sljedeće godine mogao donijeti novi konkretan proizvodni rezultat. Nakon dva desetljeća od otkrivanja plinskog polja Irena, postavljanje proizvodne platforme označava ulazak tog projekta u završnu fazu priprema za eksploataciju.