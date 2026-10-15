Ispod omiljenog šetališta u Makarskoj krije se 4.500 godina povijesti: Krenula završna istraživanja, a onda arheološki park

Poluotok Sveti Petar, omiljeno šetalište Makarana i njihovih gostiju, jedno je od najvrjednijih arheoloških nalazišta na Makarskom primorju. Na mjestu koje danas mnogi posjećuju zbog pogleda na more, prirode i hladovine borova prije približno 4.500 godina nalazilo se prapovijesno utvrđeno naselje. Tijekom narednih tisućljeća ondje su nastajale nove građevine, obrambeni zidovi i vjerski objekti, a njihove ostatke arheolozi postupno otkrivaju.

Grad Makarska 25. rujna objavio je informacije o nastavku istraživanja, koja predstavljaju završnu kampanju prije planiranog uređenja arheološkog parka. Cilj je objediniti rezultate dosadašnjih iskapanja i pripremiti lokalitet za trajnu zaštitu i predstavljanje javnosti.

Završna istraživanja obuhvaćaju prostor zapadno od crkve

U ovoj istraživačkoj kampanji arheolozi su se usmjerili na preostali dio cjeline koja se od crkve svetog Petra pruža prema zapadu. Riječ je o prostoru kojim će se povezati područja obrađena tijekom prethodnih godina i dobiti cjelovitiji pregled nekadašnjeg naselja i kasnijih građevina.

Istraživanja provode profesori i studenti Sveučilišta u Zadru, a prema najavi Grada Makarske terenski dio završne kampanje bio je predviđen do početka listopada 2026. Nakon istraživanja planirana je nova etapa projekta, usmjerena na uređenje i javnu prezentaciju arheološkog parka.

Dr. sc. Silvia Bekavac, izvanredna profesorica i pročelnica Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru, objasnila je kako je važno međusobno povezati površine koje su istraživane u različitim kampanjama.

Na taj će način stručnjaci moći preciznije rekonstruirati raspored nekadašnjih objekata, ustanoviti njihove međusobne odnose i odrediti kojim razdobljima pripadaju pojedini zidovi i druge strukture. Na lokalitetu se, naime, ne nalaze samo ostatci jednoga naselja, nego tragovi brojnih generacija koje su prostor koristile na različite načine.

Posebnost Svetog Petra upravo je u tome što se na relativno maloj površini može pratiti iznimno duga povijest. Tu su pronađeni tragovi prapovijesnog života, antičke i kasnoantičke građevine, srednjovjekovni ostatci te strukture iz novijeg razdoblja. Njihovo međusobno povezivanje omogućit će potpunije razumijevanje razvoja Makarske.

Arheolozi koriste suvremene tehnologije za dokumentiranje nalazišta

Ovogodišnji radovi ne svode se isključivo na iskapanje zemlje i otkrivanje kamenih zidova. Jednako važan dio istraživanja odnosi se na precizno bilježenje položaja, oblika i međusobnih odnosa svih otkrivenih arheoloških struktura.

U tome sudjeluje i Centar za geoprostorne tehnologije Sveučilišta u Zadru, s kojim se provodi prostorno i digitalno dokumentiranje istraženih površina i arheoloških ostataka.

Takva dokumentacija omogućuje znanstvenicima da naknadno detaljno analiziraju rezultate istraživanja, uspoređuju pojedine građevinske faze te pripreme kvalitetne stručne podloge za konzervaciju, zaštitu i buduće predstavljanje nalazišta.

To je osobito važno na lokalitetima poput Svetog Petra, gdje su se tijekom stoljeća građevine nadograđivale, mijenjale ili gradile na ostatcima znatno starijih objekata. Bez precizne dokumentacije teško bi bilo razlučiti što pripada prapovijesnom naselju, što kasnoantičkoj utvrdi, a što kasnijim povijesnim razdobljima.

Digitalna dokumentacija bit će dragocjena i prilikom osmišljavanja načina na koji će se posjetiteljima približiti povijest poluotoka.

Nijedno stablo nije uklonjeno: Arheološki park zadržat će zelenilo

Jedan od važnih naglasaka završnih istraživanja odnosi se na očuvanje prirodnog izgleda Svetog Petra.

Prema informacijama Grada Makarske, radovi su organizirani tako da tijekom istraživanja nije uklonjeno niti oštećeno nijedno stablo, kao ni vrijedna postojeća vegetacija.

Namjera je da budući arheološki park ne bude prostor na kojem će priroda ustuknuti pred otkrivenim zidovima, nego mjesto na kojem će se kulturna baština i mediteranski krajolik međusobno nadopunjavati.

To je osobito važno za Sveti Petar, čiji su borovi, prirodna hladovina, šetnice i pogled na more postali nezaobilazan dio identiteta Makarske.

Budući park trebao bi omogućiti razgledavanje arheoloških ostataka bez narušavanja prepoznatljivog izgleda poluotoka.

Slijedi uređenje arheološkog parka dostupnog svima

Nakon završetka terenskih istraživanja najavljeno je uređenje i predstavljanje dosad otkrivenih ostataka. Plan je da arheološka baština bude dostupna ne samo znanstvenicima i stručnjacima nego i svim građanima i posjetiteljima.

To podrazumijeva zaštitu sačuvanih struktura te njihovo predstavljanje na način koji će biti razumljiv i ljudima bez posebnog arheološkog predznanja.

Posjetitelji bi tako tijekom šetnje poluotokom mogli upoznavati različite povijesne slojeve upravo na mjestima na kojima su nastali. Prapovijesna gradina, kasnoantička utvrda i kasnije građevine postale bi dijelom jedinstvenog prostora za upoznavanje povijesti grada.

Višegodišnja istraživanja time bi dobila i novu javnu vrijednost. Umjesto da njihovi rezultati ostanu uglavnom u znanstvenim publikacijama i muzejskim zbirkama, važan dio makarske povijesti postao bi vidljiv u prostoru kojim stanovnici svakodnevno prolaze.

Grad Makarska u objavi nije precizirao datum dovršetka uređenja ni otvaranja budućeg arheološkog parka.

Prvi stanovnici Svetog Petra živjeli su prije približno 4.500 godina

Koliko je ovaj lokalitet važan najbolje otkrivaju rezultati ranijih arheoloških istraživanja.

Zahvaljujući ponajprije radu pokojnog makarskog arheologa Marinka Tomasovića, dugogodišnjeg ravnatelja Gradskog muzeja Makarska, ustanovljeno je da počeci naseljavanja Svetog Petra sežu znatno dublje u prošlost nego što se nekada pretpostavljalo.

U dubljim slojevima pronađeni su ulomci keramičkog posuđa koji potječu iz druge polovice trećeg tisućljeća prije Krista, odnosno iz razdoblja prijelaza eneolitika u rano brončano doba.

To znači da je na prostoru današnjeg makarskog šetališta postojalo naselje prije približno četiri i pol tisućljeća.

Njegovi su stanovnici iskoristili prirodno zaštićenu zaravan koja se uzdiže tridesetak metara iznad mora. S južne strane štitile su je strme litice, dok je pristupačniji kopneni dio bio osiguran masivnim suhozidnim bedemom dugim približno stotinu metara.

Takav položaj omogućavao je nadzor nad ulazom u luku i pomorskim pravcima duž Makarskog primorja.

Od grčkih amfora do velike Justinijanove utvrde

Tijekom željeznog doba Sveti Petar bio je uključen u šire pomorske i trgovačke veze istočnog Jadrana.

O tome svjedoče nalazi grčkog keramičkog posuđa, uključujući ulomke amfora i kvalitetne uvozne keramike. Pojedini nalazi datiraju se čak u 6. i 5. stoljeće prije Krista, a dio keramičkog materijala upućuje na još ranije dodire s grčkim svijetom.

Posebno značajno poglavlje povijesti poluotoka započelo je u kasnoj antici.

U prvoj polovici 6. stoljeća, tijekom vladavine istočnorimskog cara Justinijana I., na Svetom Petru podignuta je velika utvrda, čiji se nastanak povezuje s ratovima protiv Ostrogota.

Utvrda je zauzimala prostor približnih dimenzija 95 puta 40 metara. Njezina je zadaća bila štititi područje antičkog Muccuruma, nadzirati pristup luci i, prema arheološkim tumačenjima, pružiti utočište stanovništvu u nesigurnim vremenima.

U njezinu se sklopu nalazila i ranokršćanska crkva, a prostor je nastavio imati važnu ulogu i tijekom srednjeg vijeka.

Životno djelo makarskog arheologa dobiva nastavak

Velik dio današnjih spoznaja o Svetom Petru rezultat je dugogodišnjeg rada Marinka Tomasovića, koji je vodio sustavna istraživanja lokaliteta i objavio niz stručnih radova o njegovoj prošlosti.

Njegova istraživanja promijenila su dotadašnje razumijevanje najstarijih razdoblja Makarske, a osobito su važna otkrića prapovijesnih slojeva, grčke keramike i monumentalnih ostataka kasnoantičke utvrde.

Nastavak istraživanja pod vodstvom stručnjaka Sveučilišta u Zadru prilika je da se ta velika znanstvena ostavština dodatno obradi, poveže i predstavi javnosti.

Sveti Petar tako bi u budućnosti, osim jednog od najljepših makarskih šetališta, mogao postati i jedno od najzanimljivijih mjesta za upoznavanje arheološke baštine Makarskog primorja, na kojem se povijest duga približno 4.500 godina može doživjeti na jednom mjestu.

