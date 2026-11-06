Ispod jedne od najprometnijih splitskih cesta izgrađen golemi bazen od 450.000 litara! Šuta najavio otvaranje prometnice, otkriveni novi detalji

Na raskrižju Solinske ulice i Ulice Domovinskog rata u Splitu jutros je održana konferencija za medije povodom završetka radova na izgradnji retencijskog bazena Solinska, jednog od važnih infrastrukturnih objekata u sklopu projekta aglomeracije Split – Solin. Riječ je o podzemnom bazenu kapaciteta čak 450.000 litara vode, čija je izgradnja stajala 690.000 eura.

Na konferenciji su govorili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, direktor Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić te voditelj projekta Mladen Mimica. Osim završetka radova, najavljeni su novi infrastrukturni zahvati, a bilo je riječi i o problemima plavljenja splitskih prometnica, ispuštanju otpadnih voda u more te završetku radova na obalnoj šetnici.

Šuta: "Veliki objekt ispod zemlje koji građani ne vide"

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je da je riječ o dijelu jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u povijesti Splita, ukupne vrijednosti oko 321 milijun eura. "Praktički je izgrađen veliki objekt ispod zemlje koji je građanima nevidljiv, ali koji je jako bitan", rekao je Šuta, naglašavajući da su ovakvi zahvati posebno važni zbog sve učestalijih obilnih oborina i problema plavljenja pojedinih dijelova grada. Objasnio je da se u ovaj dio sustava slijevaju velike količine oborinskih voda s okolnih gradskih područja, uključujući Sućidar, zbog čega je bilo nužno osigurati dodatni prihvatni kapacitet.

"Vrijeme će pokazati kako će sustav funkcionirati u odnosu na projektiranje i dimenzioniranje, ali cilj je ublažiti potencijalne poplave na području grada Splita", poručio je gradonačelnik. Šuta je zahvalio građanima na strpljenju tijekom višemjesečnih radova te najavio da će se danas otvoriti obnovljena prometnica, na kojoj su, uz izgradnju podzemne infrastrukture, izvedeni i radovi na uređenju ceste i nogostupa.

Bazen prihvaća najonečišćeniji val vode i štiti more

Direktor Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić detaljnije je objasnio način funkcioniranja novog objekta. Nakon duljeg sušnog razdoblja prve obilnije kiše s prometnica ispiru nakupljene nečistoće, masnoće, ostatke goriva i druge štetne tvari. Upravo taj prvi, najonečišćeniji val oborinskih voda prihvaća novi retencijski bazen. Voda se privremeno zadržava u bazenu, a zatim kontrolirano propušta prema crpnoj stanici Duje i dalje prema sustavu pročišćavanja otpadnih voda. Projektirani dotok prema crpnoj stanici ograničen je na najviše 50 litara u sekundi.

"Intencija je zaštita mora, zaštita Vranjičkog i Kaštelanskog zaljeva, pa i okoliša", istaknuo je Perić. Sustav ima i preljevne pragove koji omogućuju odvođenje viška vode u slučaju iznimno obilnih oborina. Bazen je projektiran tako da se postupno prazni, uz mogućnost samočišćenja, premda će i dalje zahtijevati redovito održavanje. Prema podacima iz informativnog materijala Vodovoda i kanalizacije, riječ je o armiranobetonskoj konstrukciji vanjskih dimenzija 19,55 puta 17,28 metara, potpuno ukopanoj ispod prometnice.

Što je s plavljenjem Poljičke, Šimićeve i drugih splitskih ulica?

Poseban dio konferencije bio je posvećen problemima plavljenja grada, osobito na području Poljičke ceste, Šimićeve ulice i drugih prometnica južnog dijela Splita. Šuta je najavio da se tijekom iduće godine očekuje završetak velikog retencijskog bazena na području Poljičke ceste i Zajčeve ulice. "Onaj ključni projekt je retencijski bazen koji se očekuje kroz iduću godinu da bude gotov. Svi smo svjesni što se događa u Šimićevoj ulici i na Poljičkoj cesti", rekao je gradonačelnik. Najavio je i radove na dodatnom kolektoru u Ulici Brune Bušića, koji bi trebao pridonijeti boljem funkcioniranju oborinske odvodnje.

Perić je pritom upozorio da su današnje količine oborina znatno veće od onih na temelju kojih su se ranije projektirali sustavi odvodnje. Prema njegovim riječima, sustavi su se u pravilu projektirali za opterećenja od 35 do 50 litara po četvornome metru u sat vremena, dok su u posljednje vrijeme zabilježene i znatno veće količine. Naglasio je da novi bazeni predstavljaju važan iskorak, ali i da će se komunalna infrastruktura morati nastaviti razvijati usporedno sa širenjem grada. Gradonačelnik se osvrnuo i na radove na obalnoj šetnici, povezanoj s velikim infrastrukturnim zahvatima na sustavu odvodnje. Govoreći o aktualnim radovima kod Katalinića briga, potvrdio je da se zbog nužnih zahvata i prespajanja sustava privremeno ispuštaju otpadne vode u more. Prema njegovim riječima, ti bi radovi trebali trajati približno tri tjedna, nakon čega bi se sustav trebao povezati s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

Šuta je istaknuo da se uporabna dozvola za šetnicu očekuje najkasnije do ljeta 2027. godine, kada bi ona trebala biti u punoj funkciji. Najavio je i nastavak uređenja obalnog pojasa, uključujući potez od Ovčica prema Bačvicama, plato na Pošku, Duilovo i plažu Ježinac.

Zašto još nema uporabne dozvole?

Voditelj projekta Mladen Mimica objasnio je da se uporabna dozvola ne može izdati samo za jednu dovršenu dionicu ako ostali objekti obuhvaćeni istom građevinskom dozvolom nisu završeni. Govoreći o uređenju prostora, naveo je da je najveći dio hortikulturnih radova dovršen te da je postavljena urbana oprema. Prema njegovoj procjeni, na tom je dijelu obavljeno oko 99 posto radova, ali preostaju određeni manji zahvati i održavanje zelenila do konačne primopredaje. Na novinarsko pitanje o izvođaču radova, Mimica je naveo da je nositelj ugovora poslovna udruga predvođena tvrtkom Strabag, dok hortikulturne radove obavlja kooperant čije ime nije mogao precizirati.

Projekt vrijedan više od 321 milijun eura

Retencijski bazen Solinska dio je ugovora P3, vrijednog 32,38 milijuna eura, kojim su obuhvaćeni zahvati na sustavima vodoopskrbe i odvodnje grada Splita. Ukupna vrijednost projekta aglomeracije Split – Solin iznosi 321,28 milijuna eura, a njime su predviđeni izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje, crpnih stanica, retencijskih bazena te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Perić je naglasio da je završetak radova na Solinskoj važan i zbog svakodnevnog prometovanja ovom gradskom lokacijom, na kojoj su građani proteklih devet mjeseci morali trpjeti prometna ograničenja.

Radovi su počeli 5. veljače, a završeni su danas, 6. studenoga. Iako građani na površini uglavnom vide obnovljenu prometnicu, najvažniji dio projekta nalazi se ispod zemlje. Njegova će se učinkovitost, kako su i sami predstavnici Grada i Vodovoda istaknuli, pokazati tijekom budućih obilnih kiša.