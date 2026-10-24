Isplivao zanimljiv podatak o Hajduku u Europi: U ovoj kategoriji rasturaju

Nakon reprezentativne stanke i teškog poraza na Rujevici, nogometaši Hajduka ušli su u sjajnu pobjedničku seriju u kojoj su redom svladali Dinamo, Ajax, Varaždin i Thun. Trener Gonzalo Garcia time je otupio oštrice kritičara koji su sumnjali u njegov rad i mogućnosti ove momčadi.

Uz niz pobjeda, splitski je sastav ponudio i vrlo zanimljive statističke parametre na europskoj sceni. Prema podacima turskog Futbol Verilerija, Hajduk se nakon prva dva kola Konferencijske lige nalazi na petome mjestu po pretrčanoj kilometraži među svih 36 momčadi u natjecanju.

Hajdukovci su u ogledima protiv Ajaxa i Thuna u prosjeku pretrčali 124,75 kilometara. Ispred splitskog kluba na ljestvici trkački najučinkovitijih momčadi nalaze se samo Nordsjælland sa 127,33 kilometra, CSKA Sofija sa 126,83, Kopenhagen sa 126,54 te švedski Mjällby sa 126,06 kilometara, piše Gol.hr.

Pripreme u Istri i biciklistička aktivacija

Nakon gostovanja u Švicarskoj momčad se nije vratila u Split, nego je otputovala izravno u Istru. Tamo će boraviti do ponedjeljka i utakmice protiv Istre na stadionu Aldo Drosina u Puli, koja počinje u 18 sati.

Privremena baza Hajduka nalazi se u Rovinju, dok su po dolasku iz Thuna u petak igrači imali team-building na zajedničkoj večeri u Balama. Subotnje jutro splitski su prvotimci iskoristili za aktivaciju na biciklima u istarskoj prirodi.

Stanje s kadrom uoči gostovanja u Puli

S momčadi u Istri nije ostao Adrion Pajaziti, koji je otputovao u Split na ultrazvuk mišića zbog sumnje na rupturu. Albanski veznjak u Puli ionako ne bi mogao igrati jer mora odraditi suspenziju zbog četiri akumulirana žuta kartona.

Za dvoboj protiv Istre konkurirat će napadač Bamba, koji u Švicarskoj nije imao povišenu temperaturu kako su pojedini mediji navodili, već se radilo tek o blažim tegobama bez temperature. Garcia na raspolaganju ima identičan kadar kao i na gostovanju kod Thuna, a s obzirom na to da sljedeći tjedan nema europskih ispita, Hajduk u idućem kolu dočekuje Goricu na Poljudu.