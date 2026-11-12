Isplivali novi detalji o osumnjičenom za ubojstvo u Jankomiru: Policija ga zatekla u četiri ujutro

Dok traje istraga o ubojstvu Kristiana Josipa Periša u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru, za koje tužiteljstvo nakon pregleda snimki bolničkog videonadzora tereti četvoricu medicinskih tehničara koji se nalaze u istražnom zatvoru u Remetincu, otkriveno je da je jedan od osumnjičenih već ranije imao posla s policijom.

Riječ je o 28-godišnjem I. B., koji je uhićen 14. lipnja u zagrebačkoj Ilici nedaleko od okretišta na Črnomercu, kada je u 4 sata ujutro zatečen s 2,24 promila alkohola u krvi. Nalazio se u društvu prijateljice prema kojoj su policijski službenici u tom trenutku postupali.

Nezadovoljan intervencijom policije, uzrujani 28-godišnjak počeo je mahati rukama i vikati na službenike: "Koji vam je ku*ac? Jeste normalni? Prestanite to raditi, debili jedni", povikao je tada policajcima.

Priznao krivnju i platio kaznu

Nakon toga policajci su počeli postupati i prema njemu te su ga pokušali legitimirati, no utvrđeno je da kod sebe nema osobnu iskaznicu. Zadržan je u policiji do triježnjenja, nakon čega je prijavljen zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o osobnoj iskaznici, piše Jutarnji.

Pred prekršajnom sutkinjom u cijelosti je priznao krivnju te mu je izrečena novčana kazna od 720 eura. Zbog jednog dana provedenog u policijskom pritvoru iznos kazne umanjen mu je za 39,82 eura, dok je plaćanja sudskih troškova bio oslobođen. Odrekao se prava na žalbu te je izrečenu novčanu kaznu ubrzo i podmirio unutar zadanog roka.

Podsjetimo, uz 28-godišnjeg I. B., za ubojstvo pacijenta osumnjičeni su i medicinski tehničari M. V. (32), N. H. (22) te M. L. (52).