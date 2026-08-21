Isplivale jezive snimke iz noći pakla kod Omiša: "Žena je s djetetom u autu, opečeni su! Pomozite!"

Objavljene su dramatične audiosnimke poziva hitnim službama tijekom katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje. Iz snimki se može naslutiti kakav je kaos vladao dok se vatra širila, a ljudi pokušavali spasiti sebe, svoje obitelji i imovinu.

Kako pišu 24sata, u jednom od poziva čuje se upozorenje da Hitna pomoć ne može doći do žene koja se s djetetom nalazi u automobilu te da su zadobili opekline.

"Čovjek je okružen vatrom, ne može van"

Situacija je bila dramatična i na drugim dijelovima požarišta. U jednom od poziva vatrogascima dojavljeno je da gori čak 15 automobila, a u neposrednoj blizini nalazio se spremnik s oko 20 tisuća litara nafte. Istodobno je, prema dojavi, jedan muškarac ostao okružen vatrom i nije se mogao izvući.

Snimke dočaravaju razmjere panike i opasnosti s kojima su se te noći suočavali građani, vatrogasci, policija i djelatnici hitnih službi.

Ogromna šteta nakon vatrene stihije

Prema navodima 24sata, tijekom te noći izgorjelo je više od 100 automobila, 28 kuća i četrdesetak brodova. Dan nakon požara na požarištu je pronađeno i tijelo djevojke iz Bosne i Hercegovine.

Dramatični pozivi hitnim službama sada dodatno otkrivaju koliko su teški bili trenuci u kojima se požar nekontrolirano širio omiškim područjem i koliko su se brzo ljudi našli u životnoj opasnosti.

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