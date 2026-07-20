"Ispeci pa... palačinke": Djeca u Splitu dovršavala stare izreke pa osvojila internet

Više od 700 tisuća pregleda prikupio je u svega nekoliko dana video Ljetnog kampa višestranog sportskog razvoja u kojem su djeca dobila naizgled jednostavan zadatak – dovršiti poznate narodne izreke.

Voditeljica je započinjala poslovice, a mali sudionici kampa trebali su ih dovršiti. Umjesto očekivanih odgovora, uslijedile su potpuno neočekivane, iskrene i urnebesno simpatične dječje verzije koje su brzo osvojile društvene mreže.

„Tko radi, ne boji se ničega“, bio je samo jedan u nizu odgovora koji su nasmijali javnost.

„Ispeci pa – palačinke“

Posebne simpatije publike izazvao je nastavak izreke „Ispeci pa...“, na što je djevojčica bez mnogo razmišljanja odgovorila: „Palačinke.“

Među odgovorima koji su se najviše svidjeli korisnicima društvenih mreža bili su i „Sto ljudi, jedno srce“, „Sto ljudi, sto metara“, „Bolje vrabac u ruci nego pčela“, „Tko rano rani, kasno pali“ te „Ne sudi knjigu po knjižnici“.

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Jedan od mališana ponudio je i vrlo originalnu životnu mudrost: „Laži su kratke, ali slatke.“

Komentatori su se složili da se dječjoj logici teško može pronaći zamjerka.

„Sto ljudi, jedno srce“, napisali su brojni oduševljeni pratitelji, dok je jedan korisnik zaključio da je dijete koje je odgovorilo „Sto ljudi, sto metara“ očito budući inženjer.

„Djeca tako predivno i slobodno razmišljaju. Nije važno što ne znaju poslovice, imaju pravo stvarati nove“, stoji u jednom od komentara.

Organizatori stali u obranu djece

Nakon što je video postao viralan, autori su naglasili da su u snimku namjerno uvršteni samo netočni odgovori, dok su djeca brojne izreke znala pravilno dovršiti.

Čak je i najmlađi sudionik točno odgovorio da „gdje ima dima, ima i vatre“.

– Video je isključivo zabavnog karaktera, kako bismo se svi na kraju dana od srca nasmijali nekom sadržaju s interneta, a ne kako bi se upućivali ružni komentari dobroj i neiskvarenoj djeci – poručili su organizatori.

Dodali su kako će svaki neprimjeren komentar biti izbrisan, a svima koji su video prepoznali onako kako je zamišljen poručili su: „Guštajte.“

I doista, ovaj video nije privukao toliko pažnje zato što djeca nisu znala stare poslovice, nego zato što su ih dovršila na način na koji se odrasli više rijetko usuđuju razmišljati – slobodno, spontano i bez straha od pogrešnog odgovora.