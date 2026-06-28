"Ispao je kreten": Splićanin pomogao vozaču na autocesti, a onda ostao bez felge

Jedna objava iz Facebook grupe Prometne zgode i nezgode izazvala je brojne reakcije nakon što je vozač podijelio neugodno iskustvo koje je doživio nakon što je odlučio pomoći nepoznatom čovjeku na autocesti.

Kako navodi, zaustavio se u smjeru Ploča kada je primijetio da je vozaču Audija pukla guma. Ponudio mu je pomoć te mu dao svoju rezervnu gumu kako bi on i suputnica mogli nastaviti put prema Orebiću.

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"Dao sam mu svoju rezervnu gumu. Zamijenio ju je da može nastaviti putovanje s gospođom prema Orebiću", napisao je.

Dodaje kako su razmijenili brojeve telefona i dogovorili da će, kada vozač dođe u Split, preuzeti svoju rezervnu gumu.

No, prema njegovim tvrdnjama, do toga nije došlo.

"Čuli smo se nakon par dana, rekao je da ga zovem sutra da se dogovorimo, i od tada mi se više ne želi javiti na mobitel. Pa eto, da mu zahvalim što je ispao kreten i neće da se javi niti da vrati felgu", poručio je autor objave.

Objava je izazvala brojne komentare, a mnogi su pohvalili njegovu spremnost da pomogne nepoznatoj osobi, istovremeno izražavajući razočaranje ponašanjem vozača kojem je pomoć pružena.