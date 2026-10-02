Iskra brodogradilište i HD Hyundai Heavy Industries potpisali strateški sporazum o suradnji za buduće pomorske i obrambene projekte

Iskra brodogradilište i HD Hyundai Heavy Industries (HHI), jedan od najvećih i tehnološki najnaprednijih brodograđevnih sustava na svijetu, danas su u Šibeniku potpisali Teaming Agreement kojim su uspostavili okvir za dugoročnu stratešku suradnju u području obrambene I civilne brodograđevne industrije.

Sporazum dolazi u trenutku kada Europa značajno povećava ulaganja u obrambene sposobnosti, sigurnost pomorskih granica i jačanje vlastitih industrijskih kapaciteta. U takvom okruženju partnerstvo Iskra brodogradilišta i HD Hyundai Heavy Industries, kao najvećeg brodograđevnog sustava na svijetu, predstavlja važan iskorak ne samo za hrvatsku brodogradnju, već i za pozicioniranje Hrvatske kao relevantnog sudionika europskog obrambenog i brodograđevnog lanca vrijednosti.

Suradnja obuhvaća zajedničke aktivnosti povezane s budućim programima Hrvatske ratne mornarice, uključujući projekt višenamjenskih korveta, ali i otvara prostor za razvoj šireg spektra projekata u području vojne, trgovačke i specijalizirane brodogradnje.

Posebnu važnost ovom partnerstvu daje nedavna akvizicija Brodogradilišta 3. MAJ Rijeka od strane Iskra brodogradilišta. Ovim preuzimanjem stvoren je jedan od najvećih i najznačajnijih brodograđevnih sustava u Hrvatskoj, koji objedinjuje proizvodne kapacitete Šibenika i Rijeke te više od stoljeća hrvatske brodograđevne tradicije, znanja i industrijske izvrsnosti.

„Ovaj sporazum predstavlja mnogo više od suradnje na pojedinačnom projektu. U svjetlu preuzimanja Brodogradilišta 3. MAJ, Iskra brodogradilište danas raspolaže kapacitetima koji nam omogućuju sudjelovanje u najsloženijim europskim i međunarodnim pomorskim projektima. Partnerstvo s HD Hyundai Heavy Industries potvrđuje da Hrvatska može biti dio nove europske industrijske i obrambene arhitekture te aktivno doprinositi razvoju naprednih brodograđevnih rješenja za domaće i međunarodno tržište“, izjavio je Roko Vuletić, predsjednik Uprave Iskra brodogradilišta 3. Maj brodogradilišta Rijeka.

Kombinacijom globalnog iskustva HD Hyundai Heavy Industries u gradnji vojnih brodova, komercijalnih brodova i offshore objekata te proizvodnih i inženjerskih kapaciteta Iskra brodogradilišta i 3. MAJA, partneri žele stvoriti temelje za dugoročnu suradnju koja će uključivati prijenos znanja i tehnologija, razvoj lokalnih dobavljača te povećanje konkurentnosti hrvatske i europske brodograđevne industrije.

Partnerstvo također odražava zajedničku ambiciju stvaranja snažnog industrijskog ekosustava koji će povezivati brodogradilišta, domaće proizvođače opreme, razvojne tvrtke, istraživačke institucije i obrazovni sektor, s ciljem razvoja novih generacija pomorskih i obrambenih sustava.

Potpisivanjem ovog sporazuma Iskra brodogradilište dodatno učvršćuje svoju poziciju jednog od vodećih brodograđevnih sustava u ovom dijelu Europe, dok 3. MAJ ponovno dobiva priliku postati važan nositelj razvoja visokotehnološke brodogradnje i strateških pomorskih projekata na europskoj razini.

O Iskra brodogradilištu

Iskra brodogradilište je hrvatska brodograđevna grupacija sa sjedištem u Šibeniku. Nakon preuzimanja Brodogradilišta 3. MAJ Rijeka, grupacija je postala jedan od najvećih brodograđevnih sustava u Hrvatskoj, s kapacitetima za gradnju, remont i integraciju složenih komercijalnih, specijaliziranih i vojnih plovila.

Preuzimanjem 3. MAJ, jednog od najpoznatijih brodogradilišta na Jadranu s tradicijom dugom više od 120 godina, Iskra brodogradilište objedinilo je znanje, infrastrukturu i proizvodne kapacitete dviju strateški važnih hrvatskih brodograđevnih lokacija. Time je stvoren snažan industrijski sustav sposoban za realizaciju zahtjevnih domaćih i međunarodnih projekata u komercijalnom, energetskom, pomorskom i obrambenom sektoru.