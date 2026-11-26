Policijski službenici Policijske postaje Šibenik s ispostavom Primošten dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakinjom osumnjičenom za počinjenje kaznenog djela krađe na štetu 61-godišnjaka.

Kako je izvijestila policija, 34-godišnjakinju se sumnjiči da je 21. studenoga u mjestu Sapina Doca iskoristila trenutak dok je 61-godišnjak spavao te mu iz kuće u kojoj su zajedno boravili otuđila 100 eura, a potom iz dvorišta i osobni automobil.

Materijalna šteta nastala počinjenjem ovog kaznenog djela procjenjuje se na oko 2000 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičene je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a 34-godišnjakinja je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.