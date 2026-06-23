'Iskoristila sam joker bivši muž': Maja Šuput o odnosu s Nenadom, Bloomu i prekidu sa Šimom

Premda se njezin privatni život posljednjih mjeseci našao pod povećalom javnosti, Maja Šuput ne usporava ni na trenutak. Nakon prekida gotovo jednogodišnje veze sa Šimom Elezom, o kojoj se mnogo pisalo, jedna od naših najpopularnijih pjevačica nastavlja raditi punom parom i u ljeto ulazi s novim singlom intrigantnog naziva 'Nedovoljno lijep'. Ovoga puta udružila je snage s Natalie Balmix, a rezultat je zarazna pjesma i glamurozan spot. U prvom velikom intervjuu nakon prekida koji je dala za Story 46-godišnja Maja otvoreno govori o novoj glazbenoj suradnji, muškarcima koji jesu, ili nisu, dovoljno lijepi, životnim promjenama koje su joj se dogodile, odnosu s bivšim suprugom Nenadom Tatarinovim te odgoju petogodišnjeg sina Blooma. Otkrila nam je i kako danas gleda na ljubav, ima li mjesta za novu romansu u njezinu životu te što njezina horoskopska Djevica traži u muškarcima...

Duet s Natali dolazi točno godinu dana nakon predstavljanja vašeg prošlog ljetnog hita 'Nisam ja za male stvari', za koji ste spot snimali sa Šimom Elezom. Koliko vam se život promijenio u tih godinu dana?

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Ako gledamo statistički, posljednje dvije godine bile su prilično sadržajne. Privatni život mi je dao dovoljno materijala za nekoliko sezona serije, ali srećom nisam promijenila karakter zajedno sa scenarijem. Okolnosti su se mijenjale, ljudi su dolazili i odlazili, neki su s glavnih uloga otišli u sporedne, neke uloge neće biti u novim nastavcima sezona... Ja sam, srećom, ostala ista, samo s nešto više iskustva i možda malo boljim smislom za prioritete.

Imate li dojam da javnost nakon svakog prekida odmah počinje tražiti vašeg novog partnera?

Mislim da javnost vrlo dobro vidi da sam fokusirana na posao, na dijete, mislim da nema nikakva razloga da netko pomisli drugačije niti da mi nekog traže.

Jeste li danas otvoreni za novu ljubav ili vam više odgovara fokus na sebe, Blooma i posao?

Mislim da ljubav baš ne funkcionira po principu radnog vremena pa da kažem jesam li danas otvorena ili zatvorena. Trenutačno mi je lijepo u životu, fokusirana sam na sebe, Blooma i posao, a sve ostalo ćemo vidjeti.

Imate li više udvarača otkako ste slobodni?

Pa gledajte, nakon objave razvoda inbox mi je izgledao kao sastanak kluba razvedenih muškaraca. S druge strane, nakon objave prekida veze kao da su svi muškarci mojih godina procijenili da nema potrebe ni pokušati pa su se u akciju uključili uglavnom oni kojima je trideseti rođendan tek budući događaj.

Kakav muškarac danas ima šansu kod vas, a kakav nema apsolutno nikakvu?

To je pitanje na koje bih danas puno teže odgovorila nego prije nekoliko godina. Ne zato što ne znam što želim, nego zato što sam naučila da su ljudi, život i okolnosti puno više od popisa karakternih osobina.

Što muškarci najčešće pogrešno pretpostavljaju o vama?

Da sve pretpostavke koje muškarci imaju o meni stavimo na papir, vjerojatno bih i ja saznala nešto novo o sebi. Ljudi me uglavnom upoznaju kroz intervjue, fotografije, naslove ili nekoliko minuta na televiziji i sasvim je prirodno da na temelju toga stvore određenu sliku. Problem je samo što to rijetko može biti vjerna preslika osobe. Svi mi u javnosti pokazujemo jedan dio sebe, a najveći dio onoga što jesmo ipak ostaje izvan kamera i novinskih članaka. Pravu mene upoznali su samo sretni dobitnici (smijeh).

Uz toliko nastupa i putovanja, kako uspijevate uskladiti majčinstvo i karijeru? Kako ste podijelili vrijeme s bivšim suprugom Nenadom?

Tu nemamo nikakav problem jer sam ja u planiranju završila Harvard, teške doktorate i mogu pisati knjige o tome kako dobro isplanirati vrijeme. Imam velik tim koji mi pomaže u milijun stvari, a što se Blooma tiče, on putuje sa mnom. Voli putovanja kao i ja, voli hotele više od ičega, sve mu je to zabavno i fora mu je što je svaki vikend u drugom gradu. A meni je srce mirno kad je on blizu. Dok on spava, ja radim, i to sjajno hendlamo. A kad je organizacijski nešto možda naporno za dijete, onda je s tatom. I dok sam bila u braku, Bloom je uvijek bio s tatom kad bih ja bila na putu. Isto je i sada. Sve se može kad se hoće i kad se jako dobro organizirate.

Kako najradije provodite zajedničko vrijeme sa sinom tijekom ljeta?

Oduvijek su mi ljeta radna pa putujemo tamo gdje pjevam ili imamo bazu pa iz te baze odlazim na koncerte i vraćam se. Kad sam slobodna, od jutra do mraka se kupamo, uživamo, igramo se, navečer večera… Kao i svi, samo što u međuvremenu odem na put. Nekad ide sa mnom, nekad ostane s ocem… Jedino što sada možda promijenimo više gradova nego zimi.

Kako je došlo do suradnje s Natalie Balmix na novom singlu 'Nedovoljno lijep'?

Suradnja je došla na prijedlog mog tima. Pjesmu sam neko vrijeme imala u ladici i čekala sam muškog izvođača. Vidjela sam je kao muško-ženski duet, no nisam mogla naći adekvatnu osobu s kojom bih je snimila. Onda su dečki iz mog tima predložili Natalie i sve se odvilo brzinom munje. Tada sam po cijele dane snimala 'Supertalent', no svaki bismo i dan mali dva sata pauze od snimanja. U ta dva sata radili smo sve što je vezano uz snimanje pjesme i spota. U jednoj pauzi nazvali smo Natalie, drugi dan je ona u toj pauzi došla na sastanak i odmah sam znala da smo odlična kombinacija.

Naziv pjesme odmah privlači pažnju. Tko je zapravo 'nedovoljno lijep' muškarac? Je li riječ o muškarcu koji fizički nije dovoljno privlačan ili onome kojem nedostaje nešto puno važnije?

Mislim da pjesma nije pisana toliko duboko u filozofskom smislu, no to biste trebali pitati autora Nenu Ninčevića. Moje je mišljenje da je to individualno pitanje. Za jednu ženu je to pitanje čisto fizičke prirode, dok je za drugu to cijeli paket. Svaka slušateljica će se u pjesmi pronaći onako kako njoj odgovara. Meni treba cijeli paket da bi mi muškarac bio dovoljno lijep, čista fizika mi nije dovoljna.

Spot izgleda vrlo glamurozno i zavodljivo. Gdje ste ga snimali i kako je proteklo snimanje?

Spot je stvarno bomba, snimali smo ga u jednoj novoj vili projektantice Karoline Jurić u Primoštenu. Čim smo je vidjeli, zaključili smo da bi ondje svatko od nas mogao živjeti, bez obzira na udaljenost od Zagreba. Našli smo je u pauzama 'Supertalenta', listajući katalog Euroville. Igrom slučaja moj bivši muž radi tamo kao partner pa sam iskoristila joker 'bivši muž' da mi to organizira. Isto popodne imala sam dogovorenu vilu. Snimanje je proteklo točno onako kako sam i zamislila s obzirom na to da je spot osmislio Darko Drinovac, moj dugogodišnji suradnik, osoba koja je sa mnom snimila stotine spotova i koja me jako dobro poznaje. Snimali smo od jutra do mraka, ali s mojom ekipom je to samo smijeh.

Koliko ste se vi i Natalie privatno povezale?

Moram priznati da smo se od upoznavanja do snimanja spota vidjele samo dva puta. Jednom kad je došla na sastanak i tri, četiri dana nakon toga. Vratila sam se s puta u Zagreb doslovno na pola sata. Cijela je ekipa došla k meni u stan, bilo nas petnaestak na tim dogovorima i nismo se uspjele privatno upoznati. To su bili čisto poslovni dogovori pa smo se prvi put zapravo družile tijekom snimanja spota. Do podneva smo već bile toliko opuštene kao da se znamo sto godina. A kada je palo sunce, trebali smo snimati scene na bazenu, no nas dvije smo toliko pričale da Drinovac nije mogao snimati. Nismo prestajale ni dok je kamera bila upaljena. Raz­govarale smo o nekim privatnim stvarima o kojima zapravo pričaš s osobama koje znaš dugo. Brzo smo kliknule i energetski smo dobar spoj, piše Story.

Što danas muškarca čini dovoljno lijepim u vašim očima?

Ako krenemo od riječi 'lijep', onda moram početi s estetikom. Čisti sam esteta i primijetit ću lijepog muškarca. Meni lijepog, jer ono što je meni lijepo ne mora nužno biti lijepo nekome drugome. O ukusima se ne može raspravljati. Nakon toga idemo dalje - higijena, čistoća… Djevica sam u horoskopu, prvo ću zamijetiti nokte, zube, kosu… Zatim krećemo na stil odijevanja, cipele… Te neke površne, ali estetski važne stvari. No sve to pada u vodu ako se čovjek ne zna ponašati, razgovarati, ako priča gluposti. Naprosto, ako je glup - moram to reći jednostavnim rječnikom. Možeš biti lijep koliko hoćeš, ali u tom slučaju: 'Hvala, preskočit ću.'

Postoji li nešto što vam je nekad bilo jako privlačno kod muškaraca, a danas vam je potpuno nevažno?

Nekad mi je bilo bitno da muškarac nosi košulju, sako i maramicu, da je poslovno odjeven, a danas mi to više nije najvažnija stvar na svijetu. Neke su se stvari promijenile i u mojoj glavi, iako ću uvijek potpisati to da frajer mora imati dobro odijelo, nekoliko dobrih košulja, mokasine… To će zauvijek biti moj đir, sportski tipovi manje. Ali danas sam i ja opuštenija po tom pitanju. Nekad je to bilo obavezno, a danas je samo super ako je tako. Pregrmjet ću i ako nije.

Najavili ste i veliki poslovni pothvat, o čemu je riječ?

Dio sam projekta GoCierge, digitalnog conciergea koji me ugodno iznenadio jer rješava vrlo konkretan problem - kako brzo doći do provjerenih lokalnih usluga. U aplikaciji korisnik u nekoliko klikova može zatražiti masažu, frizera, make up, privatnog kuhara, barmena, turističku turu ili drugu uslugu, a GoCierge ga povezuje s dostupnim pružateljima, jednostavno poput naručivanja taksija. Posebno me se dojmila opcija OUTCALL, kada pružatelj usluge dolazi na adresu korisnika - u hotel, apartman, kuću za odmor ili dom.