Iskopavao zemlju pa rupe punio građevinskim otpadom

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za onečišćenje okoliša otpadom.

Prema rezultatima istrage, muškarac je tijekom duljeg vremenskog razdoblja na području Grabovaca izvodio radove na zemljištu koje je u njegovu vlasništvu. Sumnja se da je pritom iskapao humusni, odnosno oranični sloj poljoprivrednog zemljišta.

Nakon iskapanja ostajale su rupe koje je, prema sumnjama policije, koristio za odlaganje različitih vrsta građevinskog otpada.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv 54-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo onečišćenja okoliša otpadom.