Iris Livaja podijelila snažnu poruku: "Kad krene po zlu, neki bježe..."

Iris Livaja, supruga nogometaša Marka Livaje, privukla je pažnju pratitelja objavom na Instagram Storyju, gdje je podijelila jednu od najpoznatijih scena iz kultnog filma "Miris žene" (Scent of a Woman).

Riječ je o završnom govoru umirovljenog pukovnika Franka Sladea, kojeg je utjelovio Al Pacino u ulozi koja mu je donijela Oscara za najboljeg glumca. Scena se smatra jednom od najupečatljivijih u povijesti filmske umjetnosti, a govori o časti, odanosti i osobnom integritetu.

U dijelu koji je Iris podijelila Pacino, između ostalog, poručuje:

"Koji je vaš moto? Momci, cinkajte svoje kolege iz razreda, spasite vlastitu kožu. Sve manje od toga i spalit ćemo vas na lomači. Gospodo, kada stvari krenu po zlu, neki momci pobjegnu, a neki ostanu i suoče se s vatrom..."

Uz video nije dodavala dodatna objašnjenja ni komentare, već je napisala tek kratku poruku:

"Kakav film."