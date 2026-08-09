Iris Livaja pješice išla u Sinj, objavila fotografije s puta

Iris Livaja, supruga Hajdukova nogometaša Marka Livaje, pješice je hodočastila u Sinj te je na društvenim mrežama podijelila nekoliko fotografija s puta.

Iris je tako i ove godine krenula put Sinja, a fotografijama je svojim pratiteljima pokazala dio atmosfere s hodočašća. I prošle godine pridružila se hodočasnicima koji su pješice krenuli prema Sinju.

Njezina objava stiže upravo na dan kada je Sinj u središtu pozornosti zbog jednog od najvećih događaja u Cetinskoj krajini. Danas se na Alkarskom trkalištu održava 311. Sinjska alka, a početak natjecanja zakazan je za 16:30 sati. Za naslov slavodobitnika ove se godine natječe 17 alkara kopljanika.

Sinj je cijelog vikenda u znaku alkarskih svečanosti, koje su počele Barom, nastavile se Čojom, a vrhunac donosi današnja Alka.