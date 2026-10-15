IRIS LIVAJA NA POLJUDU! Supruga Hajdukove desetke stigla na veliki europski spektakl, pogledajte fotografiju s tribina

Poljud je večeras u središtu pozornosti nogometne javnosti. Hajduk dočekuje nizozemski Ajax, a atmosfera na splitskom stadionu posebna je još od poslijepodnevnih sati.

Među onima koji nisu propustili ovaj veliki nogometni događaj je i Iris Livaja, supruga jednog od najvažnijih igrača splitske momčadi, Marka Livaje.

Iris je fotografirana na tribinama Poljuda, dok su se nogometaši na travnjaku pripremali za početak utakmice.

Za ovu prigodu odabrala je elegantnu, ali jednostavnu modnu kombinaciju. Nosila je dugi kaput u smeđoj nijansi, a njezin dolazak zabilježen je fotografijom na kojoj se u pozadini vidi gotovo ispunjeni Poljud.

Posebna večer za obitelj Livaja

Utakmice Hajduka uvijek nose posebnu emociju za navijače splitskog kluba, a europski susret protiv Ajaxa dodatno je podignuo očekivanja.

Iris Livaja dobro je poznata Hajdukovoj javnosti, a njezin suprug Marko već je godinama jedno od zaštitnih lica splitskog kluba i miljenik navijača.

Dok se na travnjaku pripremao veliki nogometni okršaj, na tribinama se osjećalo uzbuđenje zbog još jedne posebne europske večeri.