Irina Čaban Bilandžić je nova nacionalna prvakinja

Irina Čaban Bilandžić, prvakinja Baleta Hrvatskog narodnog kazališta Split, proglašena je nacionalnom prvakinjom Baleta, najvišim umjetničkim naslovom u hrvatskoj baletnoj umjetnosti. Ovo priznanje kruna je njezine iznimne karijere, koja traje više od dva desetljeća.

Irina Čaban Bilandžić rođena je 1984. godine u Odesi, u Ukrajini. Od treće godine života bavi se gimnastikom, a od pete baletom. Školovala se u Nacionalnoj baletnoj školi u rodnom gradu od 1991. do 1998., a od 1999. do 2003. na odeskom Učilištu za umjetnost i kulturu K. F. Danjkeviča, stekavši zvanje koreografa i predavača za klasičnu baletnu umjetnost. U Nacionalnom odeskom kazalištu Opere i Baleta pleše 2003. i 2004., a nakon toga prelazi u Kijevsko kazalište Opere i Baleta. Do 2006. s raznim ukrajinskim baletnim ansamblima gostovala je s predstavama u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Tajlandu... U Hrvatskom narodnom kazalištu Split počinje raditi 2006. godine. Ostvarila brojne zapažene uloge, od klasičnih ulogu kao što su Odette u Labuđem jezeru, Giselle u istoimenom baletu A. Adama, Tatjana u Onjeginu, Esmeralda u istoimenom baletu C. Pugnija, Nikiya u Bajaderi L. Minkusa, naslovnu ulugu u Trnoružici P. I. Čajkovskog, do brojnih uloga u plesnim predstavama suvremenog izraza. Za ulogu Medore u baletu Gusar A. Adama nagrađena je Nagradom hrvatskog glumišta 2019. godine.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske statuse nacionalnih prvaka dodjeljuje na prijedlog uprave hrvatskih nacionalnih kazališnih kuća, i to glumcima, opernim i baletnim umjetnicima koji su ostvarili izniman doprinos kazališnoj umjetnosti i čije su izvedbe prepoznate po svojoj iznimno visokoj kvaliteti te po svom jedinstvenom i originalnom izrazu.