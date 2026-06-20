Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac

U priopćenju se navodi da je odluka donesena zbog navodnog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Zapovjedništvo je poručilo da zatvaranje predstavlja "prvi korak” kao odgovor na ono što opisuje kao kršenje preuzetih obveza, upozorivši da će uslijediti dodatne mjere ako se, kako navode, "agresija” nastavi, prenosi N1.

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Prema izvješću iranske televizije Press TV, Središnji stožer Khatam al-Anbiya priopćio je da je odluka donesena zbog "izričitog američkog kršenja prve klauzule poslijeratnog memoranduma o razumijevanju” te zbog "kontinuiranog i sustavnog kršenja primirja u južnom Libanonu od strane cionističkog režima”.

Klauzula Memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana predviđa da će Iran, SAD i njihovi saveznici "odmah i trajno” prekinuti vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon, te se ubuduće suzdržavati od pokretanja rata, vojnih operacija, prijetnji silom ili uporabe sile jedni protiv drugih.

Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza kroz koji prolazi velik dio globalne trgovine naftom i energentima.