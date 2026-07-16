Investicija vrijedna više od 150.000 eura: Splitski kvart dobit će modernu teretana na otvorenom

Na području Baterija trebao bi biti uređen novi sportsko-rekreacijski prostor s vanjskom teretanom, street workout poligonom i sadržajima prilagođenima osobama s invaliditetom. Javna nabava je raspisana, ponude se primaju do 31. srpnja, a predviđeni rok izvođenja radova je 90 dana.

Gradski kotar Bačvice najavio je uređenje nove sportsko-rekreacijske zone na Baterijama, projekta čija je procijenjena vrijednost veća od 150.000 eura.

Riječ je o prostoru površine gotovo 400 četvornih metara, unutar kojega će približno 238 četvornih metara biti posebno uređeno i opremljeno za vježbanje na otvorenom.

Vanjska teretana i street workout poligon

Prema informacijama koje je objavio Gradski kotar Bačvice, na lokaciji će biti postavljena moderna vanjska teretana, street workout poligon te sprave namijenjene vježbanju različitih mišićnih skupina.

Projektom je predviđena i sigurnosna amortizirajuća podloga, koja bi trebala smanjiti mogućnost ozljeda tijekom vježbanja.

Poseban dio sadržaja bit će prilagođen osobama s invaliditetom. Planirano je postavljanje sprave koju će moći koristiti osobe u invalidskim kolicima, izgradnja nove pristupne rampe te omogućavanje pristupa obližnjem malonogometnom igralištu.

Nova stabla, zelenilo i prostor za odmor

Osim sportskih sadržaja, projekt uključuje sadnju novih stabala i uređenje zelenih površina kako bi korisnici tijekom toplijih mjeseci imali više prirodnog hlada.

Na prostoru će biti uređene i površine za odmor i druženje, čime bi Baterije trebale postati još sadržajnije okupljalište stanovnika Bačvica, djece, mladih, sportaša i rekreativaca.

Na istoj lokaciji već se nalaze tereni za mali nogomet, košarku i tenis, a izgradnjom vanjske teretane i street workout poligona područje bi trebalo prerasti u jedan od kompletnijih kvartovskih sportsko-rekreacijskih prostora u Splitu.

Radovi bi trebali trajati 90 dana

Iz Gradskog kotara navode da je riječ o višegodišnjem projektu Vijeća Gradskog kotara Bačvice, pokrenutom na inicijativu Nezavisne liste Tomislava Zaninovića, koji je uvršten u ovogodišnji proračun Grada Splita.

Javna nabava za izvođenje radova je raspisana, a rok za dostavu ponuda istječe 31. srpnja. Nakon odabira izvođača i uvođenja u posao, predviđeni rok za završetak radova iznosi 90 dana.