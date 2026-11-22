Nekadašnja vojarna na otoku Molatu, koja već godinama propada svega nekoliko metara od mora, trebala bi dobiti potpuno novu namjenu. Sveučilište u Zadru raspisalo je javnu nabavu za rekonstrukciju i nadogradnju Sveučilišnog centra – Kampus Molat, a procijenjena vrijednost radova iznosi čak 4.650.486 eura bez PDV-a. Riječ je o projektu koji bi zapušteni vojni kompleks trebao pretvoriti u suvremeni prostor za obrazovanje, znanstvena istraživanja, smještaj i boravak studenata te sveučilišnog osoblja.

Natječaj je objavljen početkom studenoga 2026. godine, a rok za dostavu ponuda zainteresiranih izvođača istječe 1. prosinca u 12 sati. Planirano trajanje ugovora iznosi 17 mjeseci od njegova potpisivanja, dok će konačna cijena radova biti poznata nakon završetka postupka nabave. Projekt se financira u okviru programa povezanog s Europskim fondom za regionalni razvoj, a obuhvaća ne samo obnovu postojeće građevine nego i izgradnju novih sadržaja te uređenje neposrednog okoliša.

Bivša vojarna na samoj obali danas je u vrlo lošem stanju

Budući sveučilišni kampus smješten je na iznimno atraktivnoj lokaciji, sa zapadne strane pristaništa na Molatu, svega nekoliko metara od morske obale. Zahvat će se provoditi na zemljištu površine približno 2.222 četvorna metra, gdje se danas nalazi objekt nekadašnje vojarne. Unatoč zanimljivom položaju, građevina već godinama propada, a njezino stanje zahtijeva opsežnu rekonstrukciju.

Prema opisima postojećeg stanja, na zgradi su brojna oštećenja, dio prozora i vrata nedostaje ili je razbijen, a zidovi imaju pukotine i oštećenu žbuku. Poseban problem predstavljaju dotrajali konstruktivni elementi te dijelovi krovišta i stropnih obloga koji su se urušili. Upravo zbog pogoršanja građevinskog stanja tijekom proteklih godina bilo je potrebno doraditi ranije izrađenu projektnu dokumentaciju.

Projektom nije predviđeno samo vraćanje stare građevine u uporabljivo stanje, nego njezina potpuna prenamjena. Na mjestu nekadašnjeg vojnog objekta trebao bi nastati funkcionalan sveučilišni kompleks povezan s morem i otočnim krajolikom, namijenjen nastavnim, istraživačkim i smještajnim aktivnostima.

Planirano ukupno 28 smještajnih soba, dvije učionice i nova troetažna zgrada

Posebno su zanimljivi detalji arhitektonskog projekta, koji otkrivaju kako bi budući kampus trebao izgledati i funkcionirati. Predviđena je rekonstrukcija postojeće građevine te izgradnja novog troetažnog dijela na sjeveroistočnoj strani parcele. Dvije građevine trebale bi biti povezane vanjskim trijemovima i komunikacijama, čime bi se oblikovala jedinstvena sveučilišna cjelina s uređenim unutarnjim dvorištima.

Prema projektnom opisu objavljenom u studenome 2026., u rekonstruiranom dijelu građevine planirano je 18 smještajnih soba, a u novoj dogradnji još deset soba na prvom i drugom katu. Time bi kompleks imao ukupno 28 smještajnih soba, ako se takvo rješenje zadrži tijekom realizacije. Ranija dokumentacija spominjala je kapacitet za 53 odnosno 54 korisnika, ali taj podatak treba uskladiti s najnovijom verzijom projekta prije nego što se objavi kao konačan.

U prizemlju kampusa bili bi organizirani zajednički sadržaji, među kojima su dvije učionice, blagovaonica koja se može koristiti i kao predavaonica, kuhinja, ured voditelja, ulazni prostori i spremišta. Predviđena je i smještajna jedinica prilagođena osobama s invaliditetom. Takav raspored omogućio bi održavanje nastave, stručnih skupova i drugih sveučilišnih aktivnosti uz smještaj sudionika na istoj lokaciji.

Zanimljivo je i arhitektonsko rješenje povezivanja stare i nove zgrade. Projekt predviđa komunikacijske mostove na višim etažama, dok bi ispod dijela tih konstrukcija bio omogućen prolaz vozilima. Na taj način trebala bi se olakšati opskrba kompleksa, ali i osigurati funkcionalna povezanost različitih dijelova budućeg kampusa.

Sportski teren, tribine, ronilačka oprema i stepenice prema moru

Budući Kampus Molat ne bi se trebao sastojati samo od učionica i soba. Značajan dio investicije odnosi se na uređenje vanjskog prostora, pri čemu se posebno ističe sportski teren na sjeverozapadnoj strani parcele. Taj bi prostor trebao biti povezan sa zajedničkim sadržajima te omogućiti dodatne aktivnosti na otvorenom.

Uz rub dvorišta predviđena je izgradnja tribina, ispod kojih bi se nalazili prostori za čuvanje ronilačke opreme, bicikala i tehničkih instalacija. Time se otvara mogućnost da kampus bude praktična baza i za različite oblike terenskog rada, premda će konkretni istraživački i nastavni programi tek trebati biti predstavljeni. S obzirom na otočnu lokaciju, takvi bi sadržaji mogli biti posebno korisni za aktivnosti povezane s morem, prirodom i okolišem.

Jedan od zanimljivijih elemenata projekta jest povezivanje kompleksa s morskom obalom. Na jugozapadnom rubu parcele predviđene su vanjske stepenice koje bi se spuštale prema moru, dok bi se na drugim dijelovima uredile terase i vanjski trijemovi. Projekt uključuje i pristup za vozila, parkirališne površine te sustave za prikupljanje kišnice, pročišćavanje otpadnih voda i ostalu potrebnu infrastrukturu.

Arhitektonski projekt potpisuje poznata hrvatska arhitektica Helena Paver Njirić, odnosno njezin ured hpnj+, a projektna dokumentacija izrađena je kroz više faza. Najnoviji arhitektonski projekt datira iz prosinca 2025. godine, nakon što je ranija dokumentacija morala biti prilagođena stanju građevine i potrebama budućeg kompleksa.

Projekt se priprema godinama, a ideja seže još u prošlo desetljeće

Priča o sveučilišnom kampusu na Molatu mnogo je starija od aktualnog natječaja. Sveučilište u Zadru još je tijekom 2000-ih razvijalo ideju o povezivanju akademske zajednice i zadarskih otoka, a program ARHIPELOGOS predstavljen je na Molatu još 2009. godine. Cilj je bio iskoristiti otočne potencijale za razvoj obrazovanja, istraživanja i drugih aktivnosti koje bi mogle pridonijeti životu izvan glavnih urbanih središta.

Važan korak napravljen je u travnju 2021. godine, kada je Vlada Republike Hrvatske prenijela vlasništvo nad dijelom nekadašnjeg vojnog kompleksa na Sveučilište u Zadru. Time je stvorena osnova za ostvarenje dugogodišnje ideje, ali je projekt u međuvremenu prolazio kroz različite faze pripreme i dorade dokumentacije. Zbog proteka vremena i dodatnog propadanja zgrade bilo je potrebno ponovno prilagoditi pojedina tehnička rješenja.

Sadašnja nabava predstavlja konkretniji korak prema realizaciji jer se više ne traži samo izrada projekata, nego izvođač građevinskih, instalaterskih i završnih radova te opremanja objekta. Ipak, raspisivanje natječaja ne znači da su radovi već počeli. Njihov početak ovisit će o provedbi javne nabave, sklapanju ugovora i organizaciji gradilišta.

Može li kampus donijeti novu budućnost Molatu?

Molat, poput brojnih drugih dalmatinskih otoka, suočava se s izazovima depopulacije, sezonalnosti i ograničenih gospodarskih mogućnosti. Zbog toga bi otvaranje sveučilišnog centra koji bi se koristio tijekom cijele godine moglo imati šire značenje od same obnove jedne zgrade. Dolazak studenata, profesora, istraživača i drugih sudionika akademskih aktivnosti mogao bi povećati potrebe za lokalnim uslugama te potaknuti dodatnu povezanost otoka sa Sveučilištem i Zadrom.

Projekt ARHIPELOGOS zamišljen je upravo kao način jačanja konkurentnosti otočnog gospodarstva i revitalizacije javne, kulturne i društvene infrastrukture zadarskih otoka. Njegova stvarna vrijednost ipak će ovisiti o tome koliko će se budući kampus koristiti, koje će programe nuditi i hoće li biti otvoren tijekom većeg dijela godine. Bez kontinuiranih aktivnosti i jasnog modela upravljanja čak i značajno ulaganje može imati ograničen učinak na lokalnu zajednicu.

Procijenjenih 4,65 milijuna eura predstavlja vrijednost radova iz aktualne javne nabave, a ne konačan iznos cjelokupnog ulaganja. Pred Sveučilištem je još niz važnih koraka, od izbora izvođača do utvrđivanja dinamike gradnje i budućeg načina korištenja objekta. Za stanovnike Molata posebno će biti zanimljivo doznati hoće li ovaj kompleks postati aktivno sveučilišno središte tijekom cijele godine ili će se pretežno koristiti za povremene programe.

Ako se planovi ostvare, nekadašnja vojarna na obali mogla bi nakon desetljeća čekanja dobiti potpuno novu ulogu. Umjesto zapuštenog objekta, Molat bi dobio prostor namijenjen znanju, obrazovanju, istraživanju i susretima ljudi, što bi za jedan mali dalmatinski otok moglo predstavljati važnu razvojnu priliku.