Invazivna riba sve se više širi Jadranom, stručnjak upozorava: "Nedostatak podataka o šteti ne znači da štete nema"

Jadransko more posljednjih se godina suočava sa sve izraženijim promjenama, a jedan od njihovih najvidljivijih pokazatelja jest širenje vatrenjače, invazivne ribe prepoznatljive po otrovnim bodljama. Ova vrsta, koja je u Sredozemlje stigla iz Crvenog mora kroz Sueski kanal, sve se češće pojavljuje i uz hrvatsku obalu.

Tijekom nedavnih redovitih istraživanja na području Paklenih otoka djelatnici Javne ustanove More i krš uočili su nekoliko vatrenjača. U suradnji s Udrugom Hippocampus organizirano je njihovo uklanjanje, a stanje na tom području nastavlja se pratiti. O sve većoj prisutnosti ove invazivne vrste i mogućim posljedicama za Jadran govorilo se i u razgovoru koji je udruga Sunce vodila s Danijelom Kanskim, stručnjakom za očuvanje mora, ribarstvo i akvakulturu s više od 20 godina iskustva.

U samo nekoliko mjeseci potvrđena 122 opažanja

Prva vatrenjača u hrvatskom dijelu Jadrana zabilježena je u kolovozu 2021. godine kod rta Stupišće, nedaleko od Komiže na otoku Visu. Otada se broj opažanja ove vrste znatno povećao.

Prema podacima Instituta za oceanografiju i ribarstvo, između lipnja 2024. i siječnja 2025. godine potvrđena su čak 122 opažanja vatrenjače. Kanski pritom naglašava da taj podatak ne predstavlja ukupan broj jedinki, ali jasno pokazuje brzinu promjena u morskom ekosustavu. Posebno je zanimljivo što su znanstvenici kod dijela pregledanih ženki potvrdili prisutnost ikre. To upućuje na reproduktivni potencijal vrste, iako još nije dokazano da se vatrenjača uspješno razmnožava i da njezino potomstvo preživljava u Jadranu. "To govori o reproduktivnom potencijalu, iako još nije dokaz uspješnog razmnožavanja i preživljavanja potomstva u Jadranu. Nalazi upućuju na to da postaje stalni stanovnik dijela našeg mora. Ipak, možemo rano reagirati i lokalno smanjivati njezinu brojnost", istaknuo je Kanski.

Zašto se vatrenjača tako brzo širi?

Jedan od glavnih razloga njezina širenja jest zagrijavanje mora. Sve više temperature omogućuju vrstama iz toplijih područja da pronalaze povoljne uvjete za život i na sjevernijim dijelovima Sredozemlja. Vatrenjača pritom ima nekoliko bioloških prednosti. Hrani se različitim vrstama riba i rakova, ima velik reproduktivni potencijal, a njezine ličinke morske struje mogu prenositi na velike udaljenosti. Osim toga, otrovne bodlje pružaju joj učinkovitu zaštitu. Stručnjaci ipak upozoravaju da nije sasvim točno tvrditi kako vatrenjača nema prirodnih neprijatelja. Preciznije je reći da zasad ne postoje dokazi da predatori u Sredozemlju mogu učinkovito kontrolirati njezinu brojnost.

Posebnu ulogu imaju zimske temperature. Naime, nije dovoljno da vatrenjača tijekom toplijih mjeseci dopliva do određenog područja. Kako bi se populacija dugoročno uspostavila, mora uspješno prezimiti i razmnožavati se.

Laboratorijska istraživanja atlantskih populacija pokazala su da temperature oko 10 Celzijevih stupnjeva mogu biti smrtonosne za ovu vrstu, no Kanski upozorava da se taj podatak ne može jednostavno primijeniti na sve uvjete u Jadranu.

Kolika je opasnost za domaće ribe?

Jedno od najvažnijih pitanja odnosi se na utjecaj vatrenjače na autohtone jadranske vrste. Iako su istraživanja iz drugih dijelova Sredozemlja pokazala da se vatrenjača hrani domaćim ribama i rakovima, za hrvatski dio Jadrana još nema dovoljno podataka koji bi omogućili pouzdanu procjenu njezina ukupnog utjecaja. U zapadnom Atlantiku već su zabilježeni značajni negativni učinci ove invazivne vrste na pojedine riblje zajednice. "Dokaz da jede neku vrstu nije isto što i dokaz da zbog nje opada populacija te vrste. Zato trebamo sustavno praćenje, uz uvažavanje ribolova, zagrijavanja i degradacije staništa. Istodobno trebamo djelovati jer nedostatak podataka o šteti ne znači da štete nema", upozorio je Kanski. Potpuno uklanjanje ove invazivne vrste iz Jadranskog mora, prema procjeni stručnjaka, nije realan cilj. More je otvoren sustav, a nove jedinke mogu neprestano dolaziti na područja na kojima su prethodno uklonjene. Dodatnu poteškoću predstavljaju dubina mora, vremenski uvjeti i ograničene mogućnosti ronilačkog pretraživanja podmorja.

Zato se naglasak stavlja na dugoročnu lokalnu kontrolu, posebno u osjetljivim i zaštićenim morskim područjima.

U okviru projekta Strengthening National Capacity for Lionfish Control (Croatia), koji provodi Udruga Hippocampus uz potporu programa IUCN Save Our Species, povezuju se ronioci, podvodni ribolovci, znanstvenici i upravitelji zaštićenih područja. Jedan od konkretnih primjera uspješnog ciljanog izlova dolazi od podvodnog ribolovca Marija Rumeka, koji je od početka 2026. godine ulovio više od 140 vatrenjača. Njegov rezultat pokazuje koliko lokalni ribolovci, koji dobro poznaju podmorje i redovito obilaze pojedina područja, mogu pridonijeti kontroli invazivne vrste. Ipak, stvarni učinak takvih aktivnosti na brojnost populacije potrebno je pratiti tijekom duljeg razdoblja.

Vatrenjača je jestiva, ali njezine bodlje zahtijevaju oprez

Zanimljivo je da vatrenjača, unatoč otrovnim bodljama, ima kvalitetno i jestivo meso. Zbog toga se razmatra i mogućnost njezina većeg korištenja u gastronomiji, čime bi se mogao dodatno potaknuti ciljani izlov. Kanski objašnjava da se podvodne ribolovce potiče na izlov i konzumaciju, kao i na sudjelovanje u natjecanjima usmjerenima na uklanjanje ove vrste, isključivo na područjima na kojima je takav ribolov dopušten. Međutim, upozorava da otrovne bodlje zahtijevaju odgovarajuće znanje i poseban oprez prilikom ulova i pripreme.

Uključivanje ugostitelja također bi moglo pridonijeti većem interesu za izlov, ali stručnjaci ističu da sama konzumacija neće riješiti problem širenja. "Cilj mora ostati smanjivanje brojnosti vatrenjače. Ne želimo stvarati interes za održavanje njezine populacije ili unošenje na nove lokacije", poručio je Kanski.

Kako će Jadran izgledati za 30 godina?

Pojava vatrenjače samo je jedan od pokazatelja znatno širih promjena koje se događaju u Jadranskom moru.

Zagrijavanje mora, dolazak novih vrsta, ribolovni pritisak i promjene morskih staništa zajednički utječu na budućnost podmorja. Prema Kanskom, nastavak zagrijavanja pogodovat će vrstama koje preferiraju toplije more, dok bi za dio autohtonih vrsta životni uvjeti mogli postajati sve nepovoljniji. Ipak, ističe da budućnost Jadrana nije unaprijed određena. Smanjivanje emisija stakleničkih plinova, zaštita obalnih staništa, odgovorno ribarstvo i učinkovitije upravljanje zaštićenim morskim područjima mogu ublažiti negativne posljedice.

Što napraviti ako u moru ugledate vatrenjaču?

Stručnjaci pozivaju građane, ronioce i ribare da prijavljuju opažanja ove invazivne vrste. Ako uočite vatrenjaču, preporučuje se zabilježiti točnu lokaciju, datum, dubinu i broj jedinki. Po mogućnosti treba napraviti fotografiju ili videosnimku, bez nepotrebnog približavanja ribi zbog njezinih otrovnih bodlji. Opažanja unutar zaštićenih područja potrebno je prijaviti nadležnim čuvarima prirode, a korisno ih je evidentirati i na platformi iNaturalist. Posebno su važni nalazi na novim lokacijama, opažanja većeg broja jedinki te ponovljeni nalazi na istom području. Aktivnosti praćenja i zaštite provode se i kroz projekt The MedFund – Podrška uspostavi zaštićenog morskog područja u akvatoriju Paklenih otoka, u kojem udruga Sunce i Javna ustanova More i krš zajednički rade na očuvanju bioraznolikosti. Poruka stručnjaka pritom je jasna: vatrenjaču nije moguće jednostavno ukloniti iz cijelog Jadrana, ali pravodobnim djelovanjem, sustavnim praćenjem i suradnjom lokalnih zajednica moguće je smanjivati njezinu brojnost i štititi najosjetljivija morska područja.