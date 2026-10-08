INTERVJU Silvana Stanić – Iza kulisa "Prirode i društva": Nicolai razumije žensku psihu i previranja u građanskom društvu

U Javnoj ustanovi u kulturi „Zvonimir” Solin uskoro će zaživjeti nova produkcija – autorski projekt Silvane Stanić i Tomislava Pavkovića prema monolozima Alda Nicolaija pod nazivom „Priroda i društvo“, a u središtu priče – jedna glumica, jedna pozornica i čitav niz emocija koje pozivaju publiku da pogleda u vlastiti svijet. Uoči premijere koja je na programu 12. listopada zavirili smo iza kulisa i sa Silvanom Stanić razgovarali o procesu nastajanja teksta, izazovima monodrame, susretu s likom, ali i o onome što se događa kada se kazalište približi stvarnom životu.

Kako je nastala ideja za ovu predstavu i zašto ste se odlučili za Nikolaijev tekst?

- Rad je trajao u nekoliko faza. Našli smo se u veljači s prošlim ravnateljem JUUK „Zvonimir”, Tonćijem Ćićerićem. Ovo je treća samostalna dramska produkcija Ustanove. Prva je bila „Bračna postelja“ s Tomislavom Pavkovićem, a onda smo došli na ideju da s istim redateljem napravimo još jednu malu produkciju jer ustanova logistički najbolje funkcionira s jednim ili dva glumca. Nas troje – Tonći Ćićerić, Tomislav Pavković i ja – iščitali smo niz tekstova sa željom da predstava ima zajedničku programsku i tematsku nit s onim kako je dramska produkcija počela. Naravno, znali smo za koju publiku radimo i vodili smo računa o logistici koju ustanova ima.

Dvoumili smo se između nekoliko tekstova, a na kraju nam se najdražim pokazao Aldo Nicolai. Jedan od razloga bio je taj što je zaista vrlo plodan pisac. Ima i duodrame, čak i jednu monodramu koju smo prvotno gotovo izabrali. Međutim, pronašli smo dramaturške mane toj monodrami i odlučili se za drugo rješenje. Nicolai je napisao čak trideset ženskih monologa. Tomislav Pavković i ja odlučili smo, uz dopuštenje vlasnika autorskih prava, Lucе Nicolaija, koji je kazališni redatelj, odabrati monologe i spojiti ih u jednu cjelovitu monodramu s jednim licem.

Vaš je rad na takvom originalnom tekstu ujedno i dramaturški?

- Da, i to je bio najzahtjevniji dio posla. U svojoj smo monodrami posegnuli za kombinacijom deset monologa. Neki su ostali cjeloviti, ali jedan najdulji monolog potpuno smo, kao kad se montira film, izrezali na dijelove kako bismo ga uklopili u cjelinu. To je velik autorski rad Tomislava Palkovića i mene u dramaturškom smislu. Dobili smo jednu cjelovitu partituru koja ima svoj početak, sredinu i kraj i jedan, kako nam se čini, cjelovit dramski lik.

Koliko ste se u tom procesu bavili i vizualnim identitetom predstave?

- Od početka smo krenuli samostalno u proces planiranja, uz potporu bivšeg ravnatelja Ćićerića. Tomislav Pavković, koji ima iskustvo u tom području, napravio je scenografiju, a ja sam preuzela kostimografski dio. Odjeća koju ćete vidjeti u predstavi moj je autorski rad. U jednom trenutku Tomislav i ja smo se smijali jer je, kad sam donijela materijal za haljinu, on već imao ideju za scenografiju i nije bio zadovoljan. Rekla sam: „Aha, sad će se svađati kostimograf i scenograf”, ali sve je završilo uz mnogo smijeha. To je taj dio pripreme – sve se mora međusobno uskladiti.

Kako je tekao rad na tekstu i prijevod s talijanskoga jezika?

- Kad smo složili tekst u cjelinu, dali smo ga na prevođenje. Čitali smo dobar dio talijanskoga teksta, a ono što nam nije bilo jasno, dali smo našoj prevoditeljici s talijanskog jezika, Maji Medić. Ja sam se, kao kroatistica i jezičarka, mnogo bavila jezikom. Nastojali smo da Marta, odnosno lik koji govori svakodnevnim jezikom, zvuči spontano. Inače se držim toga da se, kad je na sceni strani tekst, govori hrvatskim standardnim jezikom. Međutim, naš lik tako ne govori. Tekst nije lokaliziran, ali kako ona progovara spontano, uočit ćete i elemente svakodnevnog govora. To je logično – u protivnom bi zvučalo umjetno.

Volite li raditi na monodramama? Kako doživljavate suradnju jedan na jedan s redateljem?

- Iako sam davno radila duodramu s Vlatkom Perkovićem, ovo je nešto potpuno novo. S Igorom Parom također sam bila u konceptu gdje nas je samo dvoje – on kao glazbenik, a ja kao glumica. Ali ovakav rad, redatelj i glumica jedan na jedan, još nisam doživjela. Kazalište je zapravo ansambl, a ovo je poput laboratorijskog rada. Jedan smo dan išli na probu u Solin, pored rijeke Jadro; Tomislav s ruksakom na leđima, ja u nekim hlačama za prirodu, i putem smo razgovarali. Imala sam osjećaj kao da ponavljamo lekciju pred odlazak u školu i čekamo hoće li nam profesor dati jedinicu – kao dva savjesna đaka odlikaša. To je vrlo specifičan odnos i poseban način rada.

I prije službenog dijela razgovora o predstavi spomenuli ste da tehnika JUUK „Zvonimir” zaslužuje sve pohvale…

- To svakako moram spomenuti. Tehniku Javne ustanove u kulturi „Zvonimir” u Solinu čine samo dva čovjeka, ali fantastična, duboko posvećena svom poslu. Baš o tome imam i jednu anegdotu. Dobili smo jednu sjedalicu koja je bila zapakirana, a naš dragi Neno iz tehnike trebao ju je spojiti. Došli smo na probu u subotu navečer i vidjeli da je sjedalica klimava, da nešto s njom nije u redu i da na njoj ne mogu sjediti. U nedjelju nismo nikoga očekivali u Ustanovi, a zatekli smo našeg Nenu koji spaja sjedalicu jer ga je to kod kuće mučilo. Zamislite kako je raditi među takvim ljudima. Predivno je jer imaš potporu i stabilnost. To pokazuje radišnost i odnos prema poslu i suradnicima.

Projekt je započeo u mandatu jednog ravnatelja, a premijera će biti u mandatu drugoga. Kako je protekao taj prijelaz?

- Projekt je počeo za vrijeme mandata gospodina Ćićerića, a sad je novi ravnatelj Jure Šaban-Stanić. Prijelaz rada protekao je potpuno glatko. Jure Šaban-Stanić i ja složimo se za jednu minutu. Obojica su prekrasni suradnici s kojima se oko svega jednostavno dogovoriti.

Što Vas je, osim samog autora i forme monodrame, privuklo upravo ovoj priči?

- Mene je kao glumicu i kao koautoricu izbora teksta i cijele produkcije zanimalo zašto radimo baš ovaj tekst i zašto publici donosimo baš ove priče. Ovo nije nacionalna kuća, a nije ni prostor za alternativno kazalište. Ne volim tu sintagmu, ali možemo reći da nas čekaju priče „običnih ljudi“, u najpozitivnijem mogućem smislu. Jako me zanima što se krije u tim našim građanskim životima, iza lijepih, žutih, navečer osvijetljenih prozora, gdje svi izgledamo uredno građanski – sa svojim supružnicima, svojom djecom – gdje se pokušavamo prilagoditi i ustrojiti građanski život kako bi sve funkcioniralo, kako bismo mi funkcionirali i kako bi našoj djeci bilo dobro.

Ali ljudsko biće nije stroj. Svi imamo svoje izazove, emocionalne uspone i padove. U ovom je tekstu riječ o ženi i o njezinim potrebama. Kad dođemo na posao, nitko nas ne pita što radimo kod kuće. To je nešto što se često razlikuje u odnosu na muškarca koji to isto ne mora raditi – ne mora nekome kuhati ručak, mijenjati pelene, pomaziti svoje dijete i uspavati ga. Dakle, riječ je o balansiranju između toga da budeš nježna mama, potpora suprugu koji radi neki ozbiljan posao, a istovremeno na poslu budeš ljudsko biće, profesionalac, kao i muškarac pored tebe.

Jedan od razloga zašto smo izabrali ovaj tekst jest taj što Aldo Nicolai nevjerojatno razumije žensku psihologiju. Kad čitate njegove monologe, pomislite da ih je pisala žena. Toliko je duboko njegovo razumijevanje ženske psihe i previranja žene koja nastoji funkcionirati u građanskom svijetu, a istodobno ima svoje emocije, izazove i padove.

Tomislava i mene zanimala je ta priča, naravno, i mene kao glumicu. U dramskoj literaturi dramatičari su uglavnom muškarci i često nas dočekuje muški kut gledanja. Ovo je, iako je pisac muškarac, doista jedna ženska priča. Nadam se da će žene, kao što su se možda prepoznale u „Bračnoj postelji“, prepoznati sebe i ovdje. Naravno, ne očekujemo samo žene. Nicolaijevi monolozi igraju se i za Dan žena u Italiji, što dovoljno govori o tome koliko je osjećao žensku dušu, odnosno ženski duh.

Spomenuli ste da ste u predstavu unijeli i nešto vrlo osobno. Koje Vam je iskustvo iz vlastitog života pomoglo razumjeti likove?

- Dok sam radila lik Marte, sjetila sam se događaja iz svog života koji se dogodio 2003. godine, kad smo na Splitskom ljetu pripremali „Alkestidu“. To je zaista bila zahtjevna kazališna produkcija i radili smo na njoj četiri godine. Moje je dijete tada imalo dvije godine i još je bilo u pelenama. Glazbu je radio Vlado Sunko, a s nama je vježbao glazbu i korske dionice. U koru je igralo dvanaest već afirmiranih glumaca.

Jedan dan Vlado Sunko donio nam je uglazbljene stihove, svirao na klaviru, a mi smo pjevali dio u kojem se Alkestida, metafora bračne požrtvovnosti, spušta u Had, u svijet mrtvih. Stojimo u krugu, iz teksta podignemo pogled; nekoliko nas je tada imalo malu djecu... Vidjele su nam se suze u očima. Nakon probe vraćala sam se kući uz Plinarsku ulicu. Kod kuće su suprug i dječak u pelenama. Bila sam potresena i s podočnjacima sam otplakala sve to pjevanje.

Bilo je oko tri sata poslijepodne. Nosila sam haljinu iznad koljena i neki su se muškarci na ulici zagledali u moja koljena. U tom trenutku to mi je zaista zasmetalo. Rekla sam: „Moja koljena još mogu podnijeti muški pogled, ali mozak više ne može.“ U tom mi je trenutku bilo dosta svega. Nakon toga sam se samo okrenula, vratila prema gradu, ušla u jedan kafić, sjela, popila sok, pribrala se i onda se mirna i stabilna vratila suprugu i djetetu u pelenama.

Jedan od izazova psihologije ženskog lika kojeg igram, Marte, i žena općenito, jest upravo balansiranje između svega toga. Naravno, ne mislim samo na umjetnicu koja je mama i supruga, nego na žene koje rade bilo koji posao – znanstvenice, konobarice, bilo koga. Ako svoj posao radiš temeljito, savjesno i odgovorno, kod kuće moraš dati jedan drugi dio sebe. To je ono što je naša Marta u ovoj monodrami. Ona fantastično spaja privatno i poslovno.

Koliko vam je važno da se u razgovoru o predstavi čuje i nešto osobno, izvan klasičnih pitanja s konferencija za medije?

- Mislim da ljudi dobiju kompletniju sliku o nama kad se otvorimo i kažemo nešto osobno. Glumci to često rade i uvijek je dobro reći nešto osobno jer redatelj bi vam, primjerice, ovu priču sasvim drugačije rekao. On ima svoje razloge. Ovo nije repertoarni potez kazališta ili redatelja. Redatelji nekada izaberu tekst i kažu: „To je moj izbor, ja stavljam to na repertoar.“ Mi u Javnoj ustanovi u kulturi „Zvonimir” nismo krenuli tako. Zbog Tončija Ćićerića, koji je glazbenik, nismo dobili gotovu odluku tipa „ja stavljam ovo na repertoar pa se vi prilagodite“, nego smo razgovarali. Na stolu smo imali pet tekstova, sve smo čitali, o svemu razgovarali i onda došli do ovoga. Kroz odvagivanje i process.

Monodrame su u posljednje vrijeme sve prisutnije u našim kazalištima. Kako Vi i gledate na taj trend?

- Kad smo se naposljetku odlučili za monodramu, to je bilo negdje u travnju. Vidjeli smo da je iz nekog razloga trend monodrama snažan i u Hrvatskoj. U posljednjih nekoliko kazališnih sezona nekoliko kolega glumaca izašlo je s vrlo zahtjevnim i dobrim monodramama. Ne znam koji je razlog. Ljudi se možda zažele izazova, možda žele na ovaj način sami izabrati nešto što njima odgovara. U kazalištu zapravo dobiješ priliku napraviti nešto što čemu se tvoje srce raduje, što si izabrao sam. Zato se baš veselim ovom radu.