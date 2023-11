[INTERVJU] NEŠTO SPEKTAKULARNO DOLAZI NAM IZ GRADA NA UŠĆU CETINE Ovo morate vidjeti: Omiške britve briju na glagoljicu!

Studeni ili movember mjesec je u znaku muškaraca i podizanja svijesti o njihovom zdravlju. Muškarci diljem svijeta iz tog razloga puštaju brkove i bradu. A za to treba vremena i strpljenja.

Znaju to Albin Ahmeti, Mihael Periš i Luka Ivanović frizeri iz Srednje škole „Jure Kaštelan“ koji su u ovom mjesecu posebno posvećeni muškom šišanju. I nije to samo zbog movembera već stoga jer se pripremaju za 5. Milenijsko natjecanje iz kreativnih industrija koje će se od 5. do 7. prosinca održati na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Na ovo međunarodno natjecanje dečki su se prijavili u kategoriji Glagoljica i imaju zadatak pronaći idejno rješenje kojim će osvajati glagoljicom u novom mileniju. A postoji li bolji način za izraziti svoju originalnost i pripadnost hrvatskoj baštini od slova glagoljice uklopljenih u frizuru?

Kako ste došli na ovu ideju?

Albin: ideju nam je predložila naša razrednica Elvira Sorić. Ona je lani pripremala cure iz hotelijersko – turističkog usmjerenja na 4. Milenijskom natjecanju koje su osvojile 3. mjesto sa svojim idejnim rješenje. Odmah po povratku najavila nam je putovanje u Osijek te zadala hrpu zadataka. Cijelu godinu smo istraživali glagoljicu, povijest brijačnica u svijetu i u Dalmaciji, a kad smo dovoljno duboko ušli u temu idejno rješenje se nametnulo samo od sebe: Brijat ćemo na glagoljicu!

Je li bilo teško pronaći modele?

Mihael: Nije. Albin i ja smo maturanti i već dvije godine šišamo kolege iz razreda i cijele škole. Može se reći da smo na njima „ispekli zanat“ i drago nam je da su bez razmišljanja pristali. Do sada smo na barem njih osmero izbrijali slova glagoljice, a veseli nas što su se pridružile i dvije cure.

Ti si Luka jedini muški frizer u svome razredu?

Luka: Tako je. Ove godine sam se upisao samo ja i nadam se da će se dogodine to promijeniti. Albin i Mihael su me izvrsno prihvatili i od njih puno učim, zato bih volio da se sljedeće godine upiše još muških frizera kako bismo mogli nastaviti raditi na projektima.

Zašto se upisuje malo muških frizera?

Albin: Ne znam. Pretpostavljam da je to zbog predrasuda da se radi o ženskom zanatu. Nažalost, mnogi osmaši ne znaju kakvu su ulogu brijačnice imale u životu muškaraca kroz povijest. Brijačnice su, osobito u 19. stoljeću, bila mjesta okupljanja građana i težaka, mjesta širenja političkih ideja i podizanja nacionalne svijesti, mjesta gdje su se čitale novine i dijelili razgovori iz svakodnevice. I danas je u malim mjestima tako. Ljudi navrate u brijačnicu na brijanje i šišanje, ali i na ćakulu i druženje. Barberstvo je danas cijenjen zanat, a brijačnice su i dalje mjesta gdje se okupljaju muškarci kojima frizura ili brada nije samo pitanje osobne njege već je i svojevrstan statment, odnosno jaki izraz nečije osobnosti.

Jeste li uvijek bili ovako kreativni?

Mihael: Ne bih rekao. Mislim da smo svoju kreativnu stranu otkrili zahvaljujući našoj nastavnici iz frizerstva Ankici Sučić koja nas uvijek gura i potiče da pomaknemo granice.

Jesi li uvijek znao da želiš biti frizer?

Albin: Nisam puno razmišljao o svome zanimanju, barem ne kao životnom pozivu kad sam upisivao školu. To se promijenilo odlaskom u Bolognu na najveći međunarodni sajam Cosmoprof Worldwide. Tamo sam se upoznao s radom nekih svjetski poznatih barbera i to je bio trenutak kad se u meni zapalila iskra. Od posjeta Bologni frizerstvo za mene više nije samo zanat već poziv.

Veseliš li se natjecanju u Osijeku?

Luka: Naravno. Osim što sam puno naučio u procesu pripremanja za natjecanje, vjerujem da će ono za sve nas biti iznimno iskustvo.

Lani ste provodili projekt 'ko te šiša?, recite nam nešto o tome.

Albin: projekt 'ko te šiša? financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, a odnosi se na rad s darovitim učenicima. I tu nam je pomogla naša razrednica koja je nastavnici iz frizerstva predložila suradnju. Njih dvije su složile niz projektnih aktivnosti koje je MZO nagradilo s gotovo 4.000 eura. Na taj način dobili smo priliku naš renovirani salon opremiti novim lutkama, brijačima, škarama i ostalom opremom. U sklopu projekta ugostili smo djecu iz omiških vrtića te smo frizirali članove Udruge osoba s invaliditetom Agape Omiš. Kruna cijelog projekta svakako je natjecanje u Osijeku.

Da opet možete birati zanimanje, biste li opet upisali frizerstvo?

Albin: Bez sumnje. Sve predrasude koje sam imao o školi u ove tri godine su nestale. Česta je zabluda da trogodišnja škola nije zahtjevna i da nastavnici ne traže ili ne daju puno. Mi smo se uvjerili da nije tako. Upravo zbog poticaja naših nastavnika, nastavnice Ankice i naše razrednice otkrili smo svoju kreativnu stranu, naučili puno o svim aspektima našeg zanimanja i razvili poduzetničke vještine.

Mihael: Slažem se. Čini mi se da nismo bili svjesni što sve možemo dok nam nastavnici nisu stvorili priliku da pokažemo svoje znanje.

Poruka za kraj?

Albin: Ako već niste, bacite oko na naš profil omiske_britve.