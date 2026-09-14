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Interventna policija zaustavila 46-godišnjaka u Splitu: 'Pao' sa speedom

Oko 23 sata

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjim hrvatskim državljaninom kod kojeg je pronađeno 77,4 grama amfetamina, odnosno speeda.

Kako su izvijestili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, prema muškarcu su u subotu, 12. rujna, oko 23 sata na području Splita postupali policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije Split.

Tijekom postupanja utvrđeno je da 46-godišnjak posjeduje 77,4 grama droge amfetamin, tzv. speed.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Protiv 46-godišnjaka podnesena je kaznena prijava.

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