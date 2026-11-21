Splitski vatrogasci tijekom petka imali su intervenciju u Galeriji umjetnina, gdje je bilo potrebno ispumpati vodu iz okna u kotlovnici. Uz to, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita sudjelovali su u vježbi evakuacije i spašavanja u jednoj splitskoj osnovnoj školi.

Prema dnevnom izvješću vatrogasaca, u petak u 13:22 sati pripadnici DVD-a Split izašli su na intervenciju u Galeriju umjetnina, gdje su ispumpavali vodu iz okna u kotlovnici objekta.

U intervenciji je sudjelovao DVD Split s jednim vozilom i tri vatrogasca. U izvješću nije navedeno što je uzrokovalo nakupljanje vode.

Ranije istoga dana, u 11:05 sati, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita sudjelovali su u vježbi evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Visoka, na Vrhu Visoke. U vježbi je sudjelovalo šest vatrogasaca s jednim vozilom.