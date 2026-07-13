Intervencija na Prvoj vodi u Splitu: Osoba izvučena iz mora, prevezena u KBC

Na Prvoj vodi danas poslijepodne intervenirali su policija i hitna pomoć nakon dojave o osobi kojoj je navodno pozlilo u moru.

Prema dostupnim informacijama, jedna osoba izvučena je iz mora, a hitna medicinska pomoć odmah je pristupila zbrinjavanju. Osoba je potom prevezena u KBC Split na daljnje pružanje liječničke pomoći.

Prema neslužbenim informacijama, sumnja se kako je osobi pozlilo tijekom boravka u moru. Okolnosti događaja bit će poznate nakon službenog očevida i utvrđivanja svih činjenica.