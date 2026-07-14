Internetom se širi priča da će na Žnjanu danas padati euri iz helikoptera

Više od 2.000 automobila okupljenih na jednom mjestu, MMA borbe u kavezu uz more, koncerti uživo i niz adrenalinskih sadržaja – sve to organizatori najavljuju za rujanski spektakl koji bi trebao biti održan na splitskom Žnjanu. Na službenim društvenim mrežama događaj se predstavlja kao prvi svjetski event ovakvog koncepta.

Organizatori će prve detalje predstaviti danas u 15 sati, kada je zakazana službena promocija. Za sada nije poznato kako će cijeli koncept izgledati u praksi, no najave sugeriraju da će riječ biti o velikom spoju automobilizma, sporta i zabave.

Neslužbene informacije govore da bi manifestacija mogla nalikovati svojevrsnoj "Ultri na četiri kotača", s bogatim popratnim programom i atrakcijama tijekom cijelog dana.

Uoči predstavljanja događaja društvenim mrežama proširila se i tvrdnja da će influenceri iz helikoptera bacati eure okupljenim građanima. Helikopter i influenceri doista su stigli na lokaciju, no prema svemu sudeći, novčanice ipak neće padati s neba.

