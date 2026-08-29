Internet bruji o incidentu Hrgovića i Itaume: "Sramotno ponašanje, zaslužio je šamar"

Uoči velikog boksačkog okršaja u londonskoj O2 Areni između Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume atmosfera se ozbiljno zagrijala. Dan prije borbe za upražnjenu titulu IBF-ova prvaka došlo je do incidenta na službenom vaganju.

Nakon verbalnog prepucavanja Hrgović se okrenuo prema publici, a Itauma ga je potom gurnuo s podesta. Hrvatski teškaš odmah se vratio prema suparniku te ga preko zaštitara uspio ošamariti.

Britanac je krenuo uzvratiti, no između boksača brzo su se postavili članovi osiguranja i spriječili daljnji sukob.

Društvene mreže preplavili komentari

Snimke incidenta ubrzo su se proširile društvenim mrežama, a brojni gledatelji stali su na Hrgovićevu stranu.

„Sramotno ponašanje Itaume, to je i zaslužio“, „Itauma mi je drag, ali ovo je zaslužio“ i „Nadam se da će ga Hrgović nokautirati“, samo su neki od komentara ispod snimke sukoba.

Nakon burnog vaganja sve je spremno za ono najvažnije. Hrgović i Itauma večeras će u ringu O2 Arene riješiti pitanje pobjednika i novog IBF-ova prvaka.