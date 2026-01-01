[INTERVJU] Veliki preokret u KBC-u Split. Ravnatelj Dolić otkriva: Povijesna godina u splitskoj bolnici, ali jedan problem izmiče kontroli

Razgovarali smo s ravnateljem splitske bolnice o velikim medicinskim iskoracima, novim linearnim akceleratorima, ali i o kroničnim problemima poput parkinga i nedostatka medicinskih sestara.

U blagdanskom ozračju, nakon dirljivog koncerta na splitskoj Onkologiji, ravnatelj KBC-a Split, izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, rezimirao je godinu na izmaku. Bila je to godina velikih investicija, ali i svakodnevnih borbi za što bolju skrb pacijenata u izazovnim uvjetima.

Gospodine ravnatelju, Božić je vrijeme darivanja, a ovaj mali koncert na Onkologiji je jedna doista lijepa gesta za pacijente i djelatnike.

- Dobar dan i hvala vam na čestitkama. Sretan Božić i svako dobro svim vašim čitateljima. Nama je iznimno drago kada se glazbenici uključe na ovaj način. Tim su malim znakom pažnje donijeli dašak blagdana onima koji blagdane provode u bolničkoj postelji. Naša je stalna agenda animirati cijelo društvo da daju svoj obol kvaliteti skrbi koju pružamo.

Povijesni iskorak: Sedam uspješnih transplantacija bubrega

Kad podvučete crtu ispod ove godine, što biste istaknuli kao najveći ponos bolnice?

- Svaka godina u zdravstvu je izazovna, ali ova će ostati upamćena po tome što je KBC Split službeno postao dio obitelji transplantacijskih centara. Krajem lipnja dobili smo dopusnicu i od srpnja do danas već smo uspješno obavili sedam transplantacija bubrega. To nas svrstava u uski krug vrhunskih centara izvrsnosti. Također, moram istaknuti Onkologiju. Dobili smo četiri nova linearna akceleratora, što je podiglo ljestvicu skrbi na najvišu razinu. Danas u Splitu praktički više ne postoje liste čekanja za zračenje. Uz to, obavili smo i prvu angioplastiku plućnih arterija, novu metodu u liječenju plućne embolije. Unatoč problemima s prostorom, pratimo korak sa suvremenom medicinom.

Najavili ste i neke velike infrastrukturne projekte za iduću godinu?

- Apsolutno. U planu je završetak Regionalnog transfuzijskog centra, zgrade od 4.500 kvadrata koja će biti vrhunski opremljena. Također, prioritet nam je početak radova na odjelu stacionara dječje psihijatrije. Potrebe za tim su nažalost sve veće, a mi to do sada nismo imali u sklopu bolnice.

"Parking je bitka koju smo izgubili, ali red se mora znati"

Ne možemo izbjeći temu parkinga oko bolnice. To je problem koji traje desetljećima.

-To je problem koji je postojao i prije rata. Bolnica se nalazi na dva lokaliteta, a neke su zgrade stare i 90 godina. Tu bitku smo, realno gledajući, izgubili i mi i Grad. No, ono što moramo osigurati jest prohodnost za hitne službe. Morat ćemo postrožiti mjere kako pacijenti i hitna pomoć ne bi zastajali u krugu bolnice zbog nepropisno parkiranih vozila. Tu apeliram na prometnu kulturu svih građana.

Nedostatak medicinskih sestara je kronična boljka cijelog sustava. Kako zadržati kadar?

-To je trenutno naš najveći deficit. Stanovništvo je sve starije, a potrebe veće. Županija je reagirala otvaranjem novih razreda u zdravstvenoj školi, a mi smo ove godine uveli i stipendije za učenike i prvostupnice. Ipak, privatni sektor raste i "otima" kadar iz bolnica. Država mora prepoznati sestrinski posao kao deficitaran i korigirati koeficijente kako bi se ispravila nepravda prema tim ljudima.

"Mjesečno nam propadne između dvije i tri tisuće termina jer pacijenti potvrde dolazak, a onda se ne pojave. To je neodgovorno prema onima kojima je pomoć hitno potrebna."

Odgovornost pacijenata i preventivni pregledi

Spomenuli ste i propale termine na listama čekanja?

- Upravo tako. Često se traži odgovornost sustava, ali nam treba i građanska odgovornost. Nevjerojatno je da ljudi potvrde termin dva dana ranije, a onda ne dođu. Zbog toga ispaštaju oni koji čekaju.

Za kraj, koja je Vaša blagdanska poruka Splićanima i Dalmatincima?

- Želim svima mir, sreću i, naravno, ono najvažnije – zdravlje. No, zdravlje počinje od nas samih. Molim vas, odazivajte se na preventivne preglede. Imamo izvrsne nacionalne programe, a medicina može učiniti čuda ako se bolest otkrije na vrijeme. Nemojte čekati zadnji čas.