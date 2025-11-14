Intenzivna potraga u tijeku: Nestao maloljetnik (16)

Policija traga za maloljetnim Patrikom Jantolekom, rođenim 2009. godine u Sisku.
Patrik je hrvatski državljanin, s prebivalištem u Sisku. Nestao je 12. studenog 2025. godine u svom rodnom gradu.
Ima smeđu kosu i smeđe oči, s okruglim licem.Nestala osoba - 14221
- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.
