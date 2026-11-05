Inspektori uhvatili trgovce u kršenju zakona na blagdan Svih svetih: Četvero ih radilo kada nije smjelo, otkrivene i druge nepravilnosti

Državni inspektorat objavio je rezultate pojačanih nadzora provedenih uoči blagdana Svih svetih i na sam blagdan. Inspektori su kontrolirali prodaju cvijeća, aranžmana, svijeća i lampiona, ali i rad trgovina. Rezultati su pokazali niz nepravilnosti, od neregistrirane prodaje do lampiona koji nisu imali propisane sigurnosne oznake.

U razdoblju od 12. do 30. listopada 2026. godine tržišna inspekcija Državnog inspektorata provela je ciljane nadzore zbog povećane potražnje za cvijećem, svijećama i drugim prigodnim proizvodima uoči blagdana Svih svetih.

Inspektori su posebno kontrolirali prodaju na štandovima, klupama i kioscima, ali i internetsku prodaju, s naglaskom na otkrivanje neregistriranih trgovaca.

Otkriveno 16 slučajeva neregistrirane trgovine

Tijekom navedenog razdoblja provedena su ukupno 183 inspekcijska nadzora, a utvrđene su 22 povrede propisa.

Od toga se čak 16 slučajeva, odnosno 72,7 posto utvrđenih povreda, odnosilo na neregistrirano obavljanje djelatnosti trgovine cvijećem i prigodnim proizvodima, izradu cvjetnih aranžmana te oglašavanje neregistrirane djelatnosti.

Utvrđene su i povrede Zakona o zaštiti potrošača te Zakona o trgovini, među kojima je i neosiguravanje propisanih isprava o stanju robe.

Pojedini inspekcijski postupci još su u tijeku, a za utvrđene nepravilnosti slijede zakonom propisane mjere.

Problemi i s lampionima: Čak 14 vrsta nije imalo propisane sigurnosne oznake

Poseban dio nadzora odnosio se na sigurnost lampiona za otvorene prostore, namijenjenih korištenju na grobljima.

Inspektori su provjeravali jesu li lampioni sa zapaljivim fitiljem pravilno označeni te imaju li propisane sigurnosno-informacijske simbole i upute za sigurnu uporabu.

Provedeno je 50 nadzora, a utvrđeno je 14 povreda.

Za ukupno 14 vrsta lampiona utvrđeno je da ne zadovoljavaju zahtjeve u pogledu obveznih sigurnosnih oznaka i informacija.

Važno je naglasiti da se utvrđene nepravilnosti odnose na označavanje proizvoda, a ne na potvrđene slučajeve njihove opasnosti tijekom uporabe.

Inspektori na blagdan Svih svetih obavili čak 511 kontrola

Pojačani nadzori nastavljeni su i na sam blagdan Svih svetih, 1. studenoga, kada su inspektori provjeravali poštuju li trgovci zakonske odredbe o radu na blagdan.

Vladinom odlukom bila je dopuštena prodaja određenih prigodnih proizvoda, poput cvijeća, vijenaca, svijeća, lampiona i pripadajućih ukrasa, u specijaliziranim prodavaonicama te na štandovima i klupama.

Inspektori su kontrolirali prodajne objekte koji nisu bili obuhvaćeni tom odlukom.

U ukupno 511 kontrola utvrđeno je šest povreda.

U četiri slučaja trgovci su obavljali djelatnost trgovine na blagdan protivno odredbama Zakona o trgovini, dok se u dva slučaja nepravilnost odnosila na neisticanje radnog vremena.

Slijede zakonom propisane mjere

Državni inspektorat navodi da su pojedini nadzori još u tijeku te da će za sve utvrđene povrede i nepravilnosti biti poduzete zakonom propisane mjere.

Rezultati pokazuju da su inspektori uoči Svih svetih posebnu pozornost posvetili neregistriranoj prodaji prigodnih proizvoda, sigurnosnim oznakama lampiona i poštovanju pravila o radu trgovina tijekom blagdana.