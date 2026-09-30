Inspektori krenuli u trgovine oko škola i imali što vidjeti, evo što sve djeca kupuju

Prodaja cigareta, srodnih proizvoda i energetskih pića maloljetnicima ponovno se našla pod povećalom Državnog inspektorata. Tržišni inspektori početkom nove školske godine krenuli su u ciljane kontrole prodajnih mjesta u blizini škola, a tijekom 73 nadzora otkrili su šest slučajeva kršenja propisa.

Akcija je provedena od 7. do 11. rujna 2026. godine, a inspektori su prvenstveno obilazili trgovine i druge prodajne objekte smještene u neposrednoj blizini odgojno-obrazovnih ustanova.

Kontrole su pokazale da se zakonske zabrane na pojedinim prodajnim mjestima nisu poštovale.

U tri slučaja utvrđeno je da su osobama mlađima od 18 godina prodani duhanski i srodni proizvodi. Inspektori su zabilježili i jedan slučaj prodaje energetskog pića maloljetnoj osobi.

Nepravilnosti su pronađene i na još dva prodajna mjesta. Ondje nije bila istaknuta obvezna oznaka kojom se kupce upozorava na zabranu prodaje određenih proizvoda osobama mlađima od 18 godina.

Kazne dosežu gotovo 40 tisuća eura

Za utvrđene prekršaje propisane su visoke novčane kazne.

Za pravnu osobu kazna se kreće od 660 do 39.810 eura, dok fizička osoba – obrtnik i odgovorna osoba u pravnoj osobi mogu biti kažnjeni iznosom od 530 do 9.290 eura.

Posebne kazne propisane su za kršenje zabrane prodaje duhanskih i srodnih proizvoda osobama mlađima od 18 godina.

U tom slučaju pravnoj osobi prijeti novčana kazna od 9.290 do 19.900 eura, dok se fizička osoba – obrtnik i odgovorna osoba u pravnoj osobi mogu kazniti iznosom od 660 do 2.000 eura.

Rezultati nadzora tako su već u prvom tjednu nove školske godine pokazali da je na dijelu prodajnih mjesta bilo kršenja propisa kojima se maloljetnike nastoji zaštititi od dostupnosti proizvoda čija im je prodaja zabranjena.