Inspektorat zatvorio veliko gradilište na istoku Splita! Projekt od 23 milijuna eura dobio novi zaplet, mještani "pucaju po šavovima"

Stanovnici Žrnovnice, naselja na istočnom dijelu Splita, već mjesecima žive uz zvukove bagera, prašinu, djelomično ili potpuno zatvorene prometnice te povremene izmjene prometnog režima. Iza svih tih poteškoća koje im otežavaju svakodnevni život ipak se krije velik infrastrukturni zahvat, a to je izgradnja novog sustava odvodnje i vodoopskrbe koji će dugoročno znatno poboljšati kvalitetu života u ovom dijelu grada.

Duž ulice Put Svetog Jure, od križanja s ulicom Put sv. Mihovila do mosta preko rijeke Žrnovnice, već se mjesecima izvode opsežni radovi. Njihov utjecaj ne osjećaju samo stanovnici Žrnovnice, već i mještani Sitnog Donjeg, Gornjeg Sitnog i Dubrave, koji su se dosad svakodnevno služili prometnicom Put sv. Jure kroz Žrnovnicu sve do Vilara.

Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren preko Srinjina i/ili Gračića, što za mnoge stanovnike znači znatno dulji put i dodatno opterećenje u svakodnevnom funkcioniranju.

Riječ je o dijelu velikog Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin, čiji je cilj obnova i unaprjeđenje sustava koji više desetljeća nije u potpunosti odgovarao potrebama sve većeg broja stanovnika. Na području Žrnovnice i Korešnice grade se nove kanalizacijske i vodoopskrbne cijevi, crpne stanice te prateća infrastruktura koja bi trebala omogućiti sigurniju opskrbu pitkom vodom i priključenje kućanstava na suvremeni sustav odvodnje otpadnih voda.

Projekt vrijedan više od 23 milijuna eura obuhvaća izgradnju nove komunalne infrastrukture za više od dvije tisuće kućanstava, a planirano je da radovi traju tri godine. Iako će njihov završetak donijeti moderniji i pouzdaniji sustav vodoopskrbe i odvodnje, sama provedba projekta trenutačno znatno utječe na svakodnevicu mještana.

Radovi su službeno započeli u srpnju 2024. godine, a zbog opsežnosti zahvata izvode se u više faza, uz povremena zatvaranja prometnica i izmjene prometne regulacije. Na otvorenju su sudjelovali tadašnja ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, tadašnji gradonačelnik Splita Ivica Puljak, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić, tadašnji saborski zastupnik, a današnji gradonačelnik Splita Tomislav Šuta te nekadašnji direktor Vodovoda i kanalizacije Split Miroslav Delić. Istaknuto je kako će projekt donijeti sigurniju opskrbu pitkom vodom za stanovnike Žrnovnice i Korešnice, kao i izgradnju sustava odvodnje koji bi trebao omogućiti priključenje kućanstava na modernu kanalizacijsku mrežu.

Gotovo dvije godine poslije, isti projekt koji je najavljivan kao rješenje dugogodišnjih infrastrukturnih problema postao je izvor velikih prometnih i organizacijskih izazova za stanovnike Žrnovnice i okolnih naselja.

Podsjetimo, o radovima u Žrnovnici već smo pisali nekoliko puta!

Krajem 2025. godine obišli smo gradilište na trasi ulice Put sv. Jure i lokaciju privremene regulacije prometa. Već tada bilo je jasno da će se stanovnici ovog dijela Splita tijekom izvođenja radova morati suočiti s brojnim izazovima – od buke i prašine do svakodnevnih izmjena u prometovanju.

Dionica ulice Put sv. Jure koja je obuhvaćena radovima duga je oko 920 metara, a zbog tehnologije izvođenja zahvat je podijeljen u 11 faza kako bi se prometni poremećaji i utjecaj na lokalno stanovništvo sveli na najmanju moguću mjeru. Unatoč tome, privremena regulacija prometa i višemjesečni radovi značajno su promijenili svakodnevno funkcioniranje stanovnika ovog područja.

Radovi na ovoj dionici započeli su 21. srpnja 2025. godine, a tada smo pisali da je planirano trajanje privremene regulacije devet mjeseci. Tijekom izvođenja zauzeta je jedna kolnička traka, uz postupno odvijanje prometa prema postavljenoj regulaciji.

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Problemi su se dodatno intenzivirali nakon zatvaranja prometnice između Sitnog Donjeg i Žrnovnice, koja je za brojne stanovnike okolnih naselja bila jedna od glavnih veza prema Splitu. Zbog zatvaranja cesta promet se preusmjerava obilaznim pravcima, ranije spomenuto preko Gračića i/ili Srinjina.

U međuvremenu je među mještanima poraslo nezadovoljstvo zbog dinamike izvođenja radova i rokova koji su se, prema njihovim navodima, više puta pomicali. Dio stanovnika Sitnog Donjeg, Gornjeg Sitnog, Dubrave i Žrnovnice zatražio je ubrzanje radova, ističući kako dugotrajna zatvaranja prometnica značajno otežavaju svakodnevni život – od odlaska na posao i u školu do pristupa osnovnim uslugama.

Nakon što su stanovnici izrazili nezadovoljstvo zbog dugotrajnog zatvaranja ulice Put sv. Jure, pomicanja rokova i otežanog svakodnevnog funkcioniranja, doznali smo da je održan sastanak predstavnika mjesnih odbora s gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Detalji tog sastanka zasad nisu poznati, no ubrzo nakon njega uslijedila je informacija kako će se od 23. srpnja ponovno omogućiti promet preko mosta u Žrnovnici. Za stanovnike koji već mjesecima koriste obilazne pravce to je trebala biti određena olakšica i korak prema normalizaciji prometne situacije.

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Međutim, upravo 23. srpnja uslijedio je novi preokret.

Umjesto očekivanog nastavka radova uz izmijenjenu regulaciju prometa, gradilište je zapečaćeno nakon postupanja Državnog inspektorata.

Na samom ulazu u gradilište, kod križanja ulice Put sv. Jure s mostom preko rijeke Žrnovnice, nakon postupanja Državnog inspektorata postavljene su službene oznake kojima je označeno zatvoreno gradilište.

Stanovnici koji žive uz samu trasu radova upozoravaju kako je situacija dodatno otežana jer se dio ulice i dalje nalazi unutar zone gradilišta, zbog čega je pristup pojedinim kućama otežan. Na postavljenim oznakama stoji upozorenje da je skidanje ili oštećivanje službenog znaka te ulazak na gradilište nakon zatvaranja službenim znakom kažnjivo prema Kaznenom zakonu.

- Stvarno više ne znamo što očekivati. Mjesecima slušamo najave, rokovi se pomiču, ceste se zatvaraju, a sada je gradilište i zatvoreno. Ljudi su ogorčeni i pitaju se samo di je zapelo - kaže nam jedan od stanara ulice Put Sv. Jure.

Upite o razlozima zatvaranja gradilišta, daljnjem tijeku radova te planovima za nastavak izvođenja poslali smo Državnom inspektoratu i Gradu Splitu. Njihove odgovore objavit ćemo po primitku.