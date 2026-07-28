Inspektor analizirao snimku iz Međugorja: "Otišao je zapaliti oltar kao da ide natočiti gorivo u auto"

Oltar crkve sv. Jakova u Međugorju pod nadzornim je kamerama.

Toga očito počinitelj nije bio svjestan. Vjerojatno je riječ o amateru, smatra umirovljeni inspektor Branko Lazarević.

“Svi već znamo da se ovakva mjesta snimaju, da je postavljeno nekoliko kamera“, rekao je Lazarević u razgovoru za Novu TV, a prenosi Dnevnik.hr.

‘Došao odjeven kao da ide natočiti gorivo u auto…’

“Nema ni skriveno lice, on je jednostavno došao odjeven ovako, kao da ide natočiti gorivo u svoj auto“, odgovorio je umirovljeni policijski inspektor na pitanje kako to da počinitelj nije prikrio lice.

Policiji je, tvrdi, ostavio dovoljno tragova. Ne bi trebao biti problem ni utvrditi što je za palež koristio.

Možda nije koristio benzin, nego nešto još zapaljivije

“Moguće neki benzin ili još na neku supstancu koja je još više goriva! Po boji požara se može, onaj tko se bavi time, može…”, izjavio je Lazarević.

To će se utvrđivati daljnjim kriminalističkim istraživanjem, baš kao i je li počinitelj imao pomagača. Zasad nije jasan ni motiv.

Politički motiv?

“Ja bih prednost dao nekom političkom motivu, ali ne mora značiti…”, kazao je Lazarević.

Ono što smatra da nije trebalo učiniti jest u javnost pustiti snimku nadzorne kamere. Otkriva previše detalja, što bi, kaže inspektor, mogao biti problem u slučaju poligrafskog ispitivanja.

Indikativno vrijeme vandalskog čina

“U četiri sata i 48 minuta zna se da se ovo dogodilo. E sad, tko reagira na vrijeme izvršenja u 4.48, to je vjerojatno počinitelj!”, naglasio je Lazarević.

Policija je potvrdila kako je riječ o stranom državljaninu. Kriminalističko istraživanje zato će potrajati.

Inače, državljanin Poljske (31), kojeg policija sumnjiči za paljenje vanjskog oltara crkve sv. Jakova i vandalizam na Brdu ukazanja u Međugorju, prije devet godina pješice je hodočastio do tog marijanskog svetišta, piše Dnevnik.hr.