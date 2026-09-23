Inspekcija završila nadzor u Zadru i Slatini, otkriveni propusti: "Trebalo je izdvojiti dijete. Obitelji su izricane mjere"

U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike održava se tiskovna konferencija nakon dovršetka aktivnih inspekcijskih nadzora Samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi.

Tema su slučajevi u Zadru i Slatini.

Josipa Crnoja Bartolić, načelnica Sektora za inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi govorila je o rezultatima nadzor, javlja Dnevnik.hr.

"Pokrenuli smo nadzore za slučaj Zadar i za slučaj u Slatini".

Za Slatinu je kazala: "Utvrdili smo određene propuste u postupanju. Žrtvi je ponuđen smještaj u sigurnu kuću, pokrenut je postupak ugroženosti, no utvrđeni su propusti. Nekoliko propusta. Nije se provodila mjera žurnosti. Počinitelj i žrtva ne smiju biti izjednačene. Izostalo je praćenje obitelji iz područnog ureda. Područni ured nije napravio terenski očevid. NIje stupio u kontakt s žrtvom nasilja. Nije bilo kvalitetne razmjene informacija među institucijama".

Govorila je i o slučaju u Zadru

"Nije se poštivalo načelo interesa djeteta, mjere su izrečene opetovano, ali bilo je potrebno izricati teže mjere", kazala je.

"Trebalo je izdvojiti dijete. Obitelji su izricane mjere, ali kada se utvrdilo da mjere nisu adekvatne trebalo se ići sa strožim mjerama", izjavila je.

Što se tiče mjera za propuste, ministar Ružić je najavio da će rezultate nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

"Oni određuju sankcije", rekao je.

Ministar je potom govorio o unaprijeđenju sustava te mjeri izdvajanja djeteta iz obitelji.

"To je krajnja mjera, a oni koji rade greške moraju i na adekvatan način biti sankcionirani".

"Niti jedan pravilnik niti protokol nije dovoljan bez koordinacije svih raspoloživih resursa, policije i pravosuđa, ali tu su još i lokalne zajednice. U tom pogledu vezano za Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, najavljujem da ću u petak održati sastanak s Udrugama koje podržavaju taj vid borbe kako bi sagledali što je sve napravljeno".

Ministar je potom ponovo govorio o slučajevima u Zadru i Slatini.

"Djeca iz Slatine su trenutno u udomiteljskoj obitelji, četvero mlađe djece je u udomiteljstvu privremeno i za njih imamo spremno organizirano stanovanje. Ja sam posjetio i stan koji je za njih predodređen. Tim za njih će biti spreman kroz tjedan dana. Što se tiče mališana....Mališanu je zdravstveno stanje u značajnom poboljšanju. Jutros je došlo od odvajanja od intenzivne medicinske potpore".

Uslijedila su pitanja novinara.

Na pitanje postoje li već izrečene mjere za ove djelatnike u sustavu socijalne skrbi, Crnoja Bartolić je rekla da je stav nadzora da odgovornost za propuste moraju preuzeti Upravitelj ili županijska služba, javlja Dnevnik.hr.

"Tražiti odgovornost slučaja, a da pri tom nema uputa koje je trebao dobiti, smatramo da to nije u interesu, jer šaljemo poruku da onaj tko radi da je za to odgovoran.

Odgovara onaj tko je za to nadležan. Mi nemamo ovlasti utvrđivati mjere, već to određuje ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad Tatjana Štritof. Odgovornost trebaju preuzeti odgovorne osobe".

"Koje će mjere poduzeti ravnateljica, ne znam, da li smo rok od 30 dana, ako se to ne učini, ide se dalje s mjerama...zakonom su propisane mjere".

Na pitanje o slučaju u Zadru, kazala je da u tom slučaju nitko nije ni tražio izdvajanje djeteta od majke.

"Ako postoji potreba za žurnu mjeru, stručni radnik to mora tražiti, postoje službe koje onda traži adekvatan smještaj. Ako nema smještaja, to nije opravdanje da se ne izda žurna mjera izdvajanja".