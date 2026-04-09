Inspekcija zatvorila dom u kojem se dječak ugušio pizzom, ostavljen je bez nadzora

Dom Oštro u Kraljevici, u kojem se dječak ugušio pizzom, zatvorila je inpeskcija Ministarstva socijalne skrbi.

Kako doznaje RTL Danas, na temelju prijave Ministarstvo je napravilo izvanredni nadzor. Unutra je bilo sedam štićenika, odnosno djece s posebnim potrebama.

Ravnateljica Centra još uvijek nije zaprimila službeni dokument o zatvaranju, ali joj je naloženo da svu djecu hitno premjesti u druge ustanove ili odgovarajuće prostore. Izvanrednu konferenciju za novinare je u 17.15 zakazao ministar Alen Ružić.

Dom djeluje u okviru Centra za rehabilitaciju Rijeka.

Ostavljen u sobi bez nadzora

Podsjetimo, u rujnu 2024. godine u Centru za rehabilitaciju Rijeka, preminuo je 15-godišnji dječak. Ugušio se hranom nakon što je ostavljen u sobi bez nadzora.

Za RTL Danas odvjetnik obitelji Marin Barić tada je rekao da je majka u više navrata upozoravala da dijete ima problema s gutanjem, kao što i kaže medicinska dokumentacija. "Unatoč tome, dijete je bilo ostavljeno satima samo, bez ikakvog nadzora, u sobi koja je zakrpana s USB pločama s rupama na zidovima i u takvim uvjetima je umrlo u agoniji gušenja na madracu, na podu. Takvu smrt, pogotovo pod skrbi države ne zaslužuje nitko", ispričao nam je odvjetnik Barić.

Dječakov otac traži da odgovorni za to budu kažnjeni. Resorno Ministarstvo odbija im isplatiti odštetu od 50 tisuća eura pa su tražili da otac dokaže da je bio povezan sa sinom. "Oni su priznali polovicu iznosa koji bi inače trebao pripadati roditeljima i još su uvjetovali isplatu, odnosno opravdanost iznosa s izvješćem o emocionalnoj povezanosti sa sinom. To je duboko neprimjereno, i predstavlja oblik sekundarne viktimizacije obitelji. Zapravo, nikad nitko iz struke nije primio takav zahtjev da se dokazuje ljubav", rekao je tada odvjetnik Barić.

Podignute optužnice

Godinu dana poslije, za smrt dječaka optuženo je pet djelatnica Centra za rehabilitaciju Rijeka, podružnice u Kraljevici. Za četiri djelatnice Centra traži se godinu i pol zatvora, a za tadašnju ravnateljicu godinu dana. Ravnateljica se tada pravdala da je u nekoliko navrata slala apel Ministarstvu zbog manjka osoblja i neadekvatnih uvjeta za dječaka.

Njezina odvjetnica za RTL Danas negirala da je dječak dulje bio bez nadzora. "Oni su čuli u 18.50, po mojim saznanjima, da on lupa po vratima što je redovito radio. U 20.20, kako ja imam informaciju, djelatnica je otišla u vizitu", govorila je bivša ravnateljica Iva Letina u studenom 2024. godine.

Optužene su da su dječaka u prostoriji ostavili dulje od 45 minuta i nisu ga posjećivale svakih 15 minuta sve do 20.30 sati. Da je propusta bilo, Ministarstvo od početka priznaje, a izjavom je tada šokirala državna tajnica. "Kako smo taj slučaj doživjeli kao jedan od uobičajenih slučajeva, naime događa se da naši korisnici u nekim od naših ustanova preminu", u studenom je rekla Marija Pletikosa, državna tajnica Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.