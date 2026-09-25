INSPEKCIJA UPALA U SALONE Sve popularniji tretman nije bezazlen: "Moguće su opekline i trajni ožiljci"

Lasersko uklanjanje dlačica posljednjih je godina postalo jedan od traženijih estetskih tretmana, a paralelno s rastom interesa povećava se i broj uređaja i pružatelja takvih usluga. Ipak, iza ponuda, akcijskih cijena i obećanja o dugotrajnim rezultatima nalazi se pitanje koje bi korisnicima trebalo biti važnije od same cijene. A to je tko rukuje uređajem, kakav se uređaj koristi i je li za njega pribavljena potrebna dokumentacija.

Da na tržištu nije sve onako kako bi trebalo biti pokazao je i nadzor sanitarne inspekcije Državnog inspektorata. Inspektori su nadzirali 112 salona diljem Hrvatske, a kod 17 posto njih utvrđeno je da nisu imali potrebne dozvole i odobrenja. Takve nepravilnosti nisu samo administrativno pitanje jer nepravilna uporaba laserskih uređaja može imati posljedice za zdravlje korisnika.

O tome što bi klijenti trebali znati prije nego što se odluče na tretman, kakve uvjete trebaju zadovoljavati uređaji i koliko je važna stručnost osobe koja njima rukuje razgovarali smo s Ivanom Fazinić, vlasnicom laserskog centra Preženca.

Fazinić objašnjava da uređaj kojim se obavljaju tretmani mora proći propisanu proceduru prije nego što se počne koristiti.

„Salon, odnosno laser kojim se radi, mora imati provedeno mjerenje od strane tvrtke koja je ovlaštena za ispitivanje lasera. Nakon zadovoljavajućeg nalaza dokumentacija se šalje Ministarstvu zdravstva RH, od kojeg se dobiva pisana dozvola za rad, kao i obvezna naljepnica kojom laser mora biti označen“, objašnjava Fazinić.

Jednako važnim smatra i pitanje osobe koja uređajem rukuje.

„Lasersko uklanjanje dlaka provodi osoba koja je prošla edukaciju za rad s laserom od distributera kod kojeg je laser kupljen“, kaže nam.

Upravo stručnost osobe koja obavlja tretman, uz kvalitetu samog uređaja, može biti presudna za sigurnost korisnika. Nepravilno određeni parametri ili korištenje neadekvatne opreme mogu dovesti do neželjenih reakcija.

Opekline, ožiljci i bolni tretmani

Posljedice nestručnog rukovanja uređajem mogu biti znatno ozbiljnije od kratkotrajnog crvenila kože.

„Ako se laserom rukuje nestručno ili se radi s neprilagođenom opremom, mogu se pojaviti jake iritacije kože u obliku crvenila koje može potrajati nekoliko dana. Moguće su i opekline, ponekad i s trajnim ožiljcima“, upozorava vlasnica laserskog centra.

Jedan od problema može biti i neodgovarajući sustav hlađenja uređaja.

„To se najčešće događa ako laser nema adekvatno hlađenje, što je čest slučaj kod lošije opreme. Tretman tada može biti vrlo bolan. Osim toga, posljedica takvih tretmana može biti i potpuni izostanak rezultata“, dodaje naša sugovornica.

A upravo je kvaliteta uređaja jedna od stvari koju prosječnom korisniku nije jednostavno procijeniti. Na tržištu se danas nalazi velik broj uređaja različitih proizvođača, tehničkih karakteristika i cjenovnih razreda.

Velike razlike među uređajima

Fazinić kaže kako među laserima koji se nude na tržištu postoje značajne razlike te da je za procjenu njihove kvalitete potrebno poznavati njihove tehničke karakteristike.

„Da biste napravili dobru selekciju u današnjoj hiperprodukciji aparata, morate dobro poznavati tehničke karakteristike lasera. Preporučljivo je vezati se uz provjerene službene dobavljače kozmetičke opreme koji su dulje vrijeme prisutni u Hrvatskoj i koji stoje iza proizvoda koje prodaju“, navodi.

Kao primjer ističe vlastito iskustvo te kaže kako je laserski centar Preženca više od 20 godina vezan uz istog dobavljača. Od dobavljača se, dodaje, očekuje da prati razvoj tehnologije, posjećuje međunarodne sajmove, upoznaje se s novitetima i održava kontakte s proizvođačima.

Za samog korisnika, međutim, tehničke karakteristike uređaja često predstavljaju niz teško razumljivih podataka. Zato bi jedan od prvih koraka prije odluke o tretmanu trebalo biti informiranje o uređaju kojim će tretman biti izveden i dokumentaciji koju taj uređaj posjeduje.

Prije prvog tretmana - konzultacije

Važan dio postupka trebao bi se dogoditi i prije nego što laser uopće bude uključen. Ivana Fazinić preporučuje konzultacije tijekom kojih se procjenjuju karakteristike dlačica i kože.

„Klijentu se prije prvog tretmana preporučuje doći na konzultacije kako bi se vidjeli opseg dlakavosti, boja i debljina dlake te boja kože. Nakon toga procjenjuje se je li osoba kandidat za trajno uklanjanje dlačica“, priča nam.

Ako se utvrdi da je tretman prikladan, korisnik bi, dodaje, trebao dobiti jasne informacije o uređaju, samom postupku i rezultatima koje realno može očekivati. Upravo su očekivanja važan dio priče. Laserski tretman ne bi se trebao svesti samo na obećanje o uklanjanju dlačica, već bi klijent prije početka trebao znati kako će postupak izgledati i što može očekivati nakon određenog broja tretmana.

Prema iskustvu naše sugovornice, dio korisnika još uvijek nema dovoljno informacija o laserskom uklanjanju dlačica.

„Po našem iskustvu, klijenti su malo informirani o laserskom uklanjanju dlaka. Neki su skeptični zbog loših prijašnjih iskustava, a neki jednostavno zbog nedostatka informacija. Zato je vrlo važno dobro se informirati o laseru“, smatra Fazinić te navodi kako tretmani uređajima koji imaju potrebna odobrenja, uz pravilno rukovanje, mogu biti sigurni i učinkoviti.

„Ako govorimo o laserima koji imaju sve potrebne dozvole za rad, uklanjanje dlaka je sigurna metoda, tretman je ugodan i bezbolan, ne ostavlja iritacije na koži te je učinkovit“, navodi naša sugovornica.

Podaci nadležnih institucija istodobno pokazuju koliko se brzo ovo tržište širi. Prema podacima Ministarstva zdravstva navedenima u materijalu, tijekom 2026. godine izdano je 850 dozvola za uporabu uređaja, a broj zahtjeva kontinuirano raste.

Prije cijene treba provjeriti uređaj i dokumentaciju

Tretmani laserskog uklanjanja dlačica nisu jeftini. Cijene se, ovisno o tretiranom području i pružatelju usluge, mogu kretati od približno 50 do 150 eura. Velika potražnja i sve veća ponuda zato korisnicima donose i velik izbor, ali cijena ne bi trebala biti jedini kriterij.

Rezultati inspekcijskih nadzora pokazuju zašto je prije rezerviranja termina korisno postaviti nekoliko dodatnih pitanja. Tko će izvoditi tretman, kojim uređajem, je li uređaj ispitan i ima li potrebnu dokumentaciju informacije su koje mogu biti znatno važnije od popusta ili cijene pojedinačnog dolaska. Lasersko uklanjanje dlačica za mnoge je postalo gotovo rutinski estetski tretman, no riječ je o postupku koji uključuje uređaj čija nepravilna uporaba može izazvati neželjene posljedice. Upravo zato nekoliko minuta provjere prije prvog tretmana može korisniku dati puno jasniju sliku o tome kome povjerava svoju kožu.