Inspekcija otkrila ozbiljne propuste nakon smrti Kristiana Periša: Snimke pregledane tek dva tjedna kasnije, otvoreno pitanje odgovornosti uprave

Zdravstvena inspekcija utvrdila je niz ozbiljnih nepravilnosti u postupanju prema Kristianu Josipu Perišu, 32-godišnjaku koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.

Prema priopćenju Ministarstva zdravstva, inspekcijskim nadzorom utvrđene su nesukladnosti u dokumentiranju postupaka fizičkog sputavanja, a dodatna pitanja otvorena su zbog gotovo dvotjednog razmaka između smrti pacijenta i pregleda snimki videonadzora.

Ministarstvo upozorava i na potrebu utvrđivanja odgovornosti uprave bolnice te poštivanja propisanih postupaka i zakonskih obveza.

Pacijent preminuo nakon srčanog zastoja tijekom sputavanja

Prema nalazima inspekcije, Periš je 21. listopada u 13.36 sati dovezen u hitnu ambulantu Klinike u pratnji djelatnika hitne medicinske službe i policije.

Tijekom poslijepodneva primio je terapiju te je bio fizički sputan remenjem.

U večernjim satima pojavila se potreba za dodatnim mjerama fizičkog sputavanja i primjenom dodatne terapije.

Ministarstvo navodi da ti postupci nisu provedeni u skladu s propisanim protokolom. Tijekom njih pacijent je doživio srčani zastoj, nakon čega su zdravstveni djelatnici započeli reanimaciju.

Oživljavanje je nastavila i izvanbolnička hitna medicinska služba, no unatoč poduzetim mjerama pacijent je preminuo u 21.26 sati.

Zatražena je obdukcija radi utvrđivanja uzroka smrti, a njezin nalaz u trenutku objave priopćenja još nije bio u potpunosti dovršen.

Ravnateljica za smrt doznala iste večeri, snimke pregledane tek 4. studenoga

Poseban dio inspekcijskog nadzora odnosio se na postupanje bolnice nakon smrti pacijenta.

Prema dokumentaciji i očitovanju ravnateljice Majde Grah, ona je o smrti obaviještena 21. listopada oko 22.25 sati.

Istoga dana sastavljeno je izvješće o događaju, no nisu ga potpisali svi zdravstveni djelatnici koji su sudjelovali u postupanju prema pacijentu.

Ravnateljica je navela da je 22. listopada usmeno zatražila od informatičke podrške da se sačuvaju snimke videonadzora iz bolničke sobe. Prema njezinu očitovanju, sljedećeg je dana usmeno obaviještena da su snimke sačuvane.

Međutim, snimke su pregledane tek 4. studenoga, gotovo dva tjedna nakon Periševe smrti.

Prema očitovanju ravnateljice, tada su prvi put uočeni neprimjereni postupci pojedinih zdravstvenih djelatnika.

Policija snimke dobila 6. studenoga

Dan nakon pregleda snimki, 5. studenoga, kontaktirani su policija i odvjetnik bolnice, a ravnateljica je pisanim putem obavijestila i nadležni gradski ured Grada Zagreba kao predstavnika osnivača.

Snimke videonadzora policiji su dostavljene 6. studenoga.

Već 7. studenoga donesene su odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu trojici medicinskih tehničara.

Ravnateljica je tijekom inspekcijskog nadzora izjavila da neposredno nakon smrti pacijenta nije posumnjala na nepravilnosti. Navela je i da nije bila upoznata s obvezom prijavljivanja takvog događaja Ministarstvu zdravstva.

Inspekcija upozorila i na premalo edukacija zaposlenika

Nadzorom je otvoreno i pitanje osposobljenosti zdravstvenih djelatnika za postupanje s uznemirenim pacijentima.

Prema očitovanju ravnateljice, tijekom 2024. i 2025. godine provedeno je tek nekoliko edukacija o postupcima smirivanja pacijenata.

Takav broj edukacija Ministarstvo je ocijenilo neprimjereno malim s obzirom na djelatnost kojom se Klinika bavi.

Inspekcija je također utvrdila nepravilnosti u evidenciji postupaka fizičkog sputavanja te navela da je potrebna dodatna stručna provjera.

Otvorena pitanja o odgovornosti bolnice

Ministarstvo zdravstva u priopćenju je otvorilo više pitanja na koja očekuje odgovore.

Među njima je pitanje zašto Ministarstvo i zdravstvena inspekcija nisu pravodobno obaviješteni o smrtnom slučaju, u skladu s propisima o kvaliteti i sigurnosti zdravstvene zaštite.

Traži se i razjašnjenje kada je o događaju obaviješteno Upravno vijeće Klinike te što je poduzelo nakon što je za njega doznalo.

Jedno od pitanja odnosi se i na činjenicu da izvješće o događaju nisu potpisali svi zdravstveni djelatnici koji su sudjelovali u postupanju prema Perišu.

Nalazi inspekcije tako otvaraju pitanje odgovornosti ne samo pojedinih zdravstvenih djelatnika nego i upravljačkih struktura ustanove.

Zdravstveno-inspekcijski nadzor utvrdio je nepravilnosti, dok se uzrok smrti i eventualna kaznena odgovornost utvrđuju u zasebnim postupcima.