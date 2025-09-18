Inspekcija na Mosoru, naređeno uklanjanje nepropisno odloženog otpada. Čotić: "Pozdravljam, ali u kojem roku?"

Na granici između gradova Splita i Omiša, uz samu granicu dvaju mjesnih odbora, mjesecima je nicalo brdašce otpada. Kamioni, tegljači troosovinci svakodnevno su dolazili i na golemu parcelu od gotovo 400 tisuća kvadrata iskrcavali građevinski otpad.

Komad je to zemljišta na obroncima Mosora odmah prije mjesta Sitno Gornje, koja pripada Splitu, nekoliko stotina metara prema Dubravi koja se vodi pod susjednim gradom. Cijelo to odlagalište građevinskog otpada, ilegalno, teritorijalno je smješteno na području Omiša.

Mještani su s pravom zabrinuti jer - ne znaju što se sve odlaže i koliko je to opasno po njihovo zdravlje.

Državni inspektorat reagirao je u ovom slučaju.

"Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata je u srpnju i kolovozu 2025. godine obavila nadzor na lokaciji nepropisno odloženog građevinskog otpada na kčbr. 4301/7, k.o. Sitno te je rješenjem naređeno uklanjanje nepropisno odloženog otpada u zakonom predviđeno roku.

Inspekcijsko postupanje je u tijeku", rekli su nam iz DIRH-a.

Čotić: Nejasan rok

Kontaktirali smo i Ivana Čotića iz MO Dubrava. Zanimalo nas je - je li se što pomaklo s mjesta.

"Rješenje Državnog inspektora je jasno, ali i nejasno. Kazna je jasna, dao se nalog da se treba ukloniti, ali nikakvi vremenski rokovi nisu dani. Hoće li se to ukloniti u roku od mjesec dana ili u roku od godinu dana, mi to ne znamo. Ne znamo kako će se sve odvijati, čekamo pojašnjenje Državnog inspektorata, ali fakt je da je to ilegalno odlagalište i da se treba ukloniti", kaže nam Čotić.