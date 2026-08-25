Inspekcija krenula u obračun s ilegalnim iznajmljivačima: Zapečaćeni apartmani i kampovi, kazne premašile 142.000 eura

Turistička inspekcija Državnog inspektorata u posljednja četiri mjeseca otkrila je 166 slučajeva neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i oglašavanja. Zbog nepravilnosti je izrečeno 119 zabrana obavljanja djelatnosti, a među kažnjenima su bili i strani državljani, piše HRT.

Među posljednjim slučajevima su dva ilegalna kampa u Dragama kod Pakoštana. Jedan je zapečaćen prije tjedan dana, a drugi jučer. Turistička inspekcija tako je u posljednja četiri mjeseca zatvorila ukupno devet kampova.

Pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović-Grčić poručila je da će svi koji rade bez dozvole biti kažnjeni. "Svi koji rade na crno bit će sankcionirani, među ostalim i pečaćenjem objekta na 30 dana. U tom razdoblju ne mogu obavljati djelatnost", izjavila je Filipović-Grčić.

Gosti morali tražiti drugi smještaj

Zbog zatvaranja objekata stotine gostiju morale su pronaći drugi smještaj. Inspektori navode da gostima koji se zateknu u takvim objektima uvijek ostavljaju dovoljno vremena za odlazak.

"Bez obzira na to je li riječ o manjim smještajnim jedinicama ili kampu, uvijek ostavljamo primjeren rok. U slučaju kampa koji smo nedavno zatvorili rok je bio dulji od 15 dana kako bi gosti mogli otići iz objekta i kako bi se otkazale buduće rezervacije", objasnila je Filipović-Grčić.

Inspekcija je na najmanje 30 dana zapečatila 23 kuće za odmor, 56 apartmana, sedam soba, tri kampa u domaćinstvu, jedan kamp na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i jedan hostel. Inspektori su tijekom akcije obavili 2060 nadzora. Naplatili su više od 142.000 eura kazni, a oduzeta nepripadajuća imovinska korist približila se iznosu od pola milijuna eura.

Udruga iznajmljivača traži strože kazne

U udruzi "Spasimo male obiteljske iznajmljivače" smatraju da bi kazne trebale biti znatno strože. Ističu i da su provedeni nadzori pokazali da se ilegalni najam može otkrivati i primjenom postojećih propisa.

"Ova akcija Državnog inspektorata pokazala je da nam za utvrđivanje nepravilnosti i ilegalnog najma nije nužno potreban registarski broj, kao ni izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Kada inspekcija ozbiljno pristupi poslu i izađe na teren, nepravilnosti se itekako utvrđuju", rekla je Hana Matić iz udruge.

Kako bi se nadzor dodatno poboljšao, novim zakonskim rješenjima planira se turističkim inspektorima omogućiti da rezerviraju smještaj pod lažnim identitetom, po uzoru na tajne kupce u trgovini.