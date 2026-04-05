Injekcije za mršavljenje sve su popularnije, ali liječnici upozoravaju na nuspojavu o kojoj se malo govori

Injekcije za mršavljenje posljednjih su godina doživjele veliki porast popularnosti, a sve više ljudi koristi ih za regulaciju tjelesne težine i liječenje dijabetesa.

Riječ je o lijekovima iz skupine GLP-1, među kojima su najpoznatiji Wegovy, Ozempic i Mounjaro. Najčešće se primjenjuju jednom tjedno, a doza se postupno povećava kako bi se organizam prilagodio terapiji.

Nuspojava o kojoj se manje govori

Iako su ovi lijekovi poznati po učinkovitosti, liječnici upozoravaju i na nuspojave koje se često zanemaruju. Jedna od najčešćih je zatvor, koji kod nekih osoba može biti izrazito neugodan i utjecati na svakodnevni život.

Liječnik Suraj Kukadia objašnjava da GLP-1 lijekovi usporavaju pražnjenje želuca, zbog čega se hrana dulje zadržava u probavnom sustavu. To dovodi do duljeg osjećaja sitosti i smanjenog apetita, što je ključ njihovog učinka kod mršavljenja.

Usporena probava kao uzrok problema

Međutim, usporavanje ne zahvaća samo želudac, već i rad crijeva. Kada se probava odvija sporije, stolica se sporije kreće kroz crijeva, dok organizam u međuvremenu apsorbira više vode. Upravo taj proces može uzrokovati zatvor.

Kod nekih osoba izraženiji simptomi

Intenzitet ove nuspojave razlikuje se od osobe do osobe. Kod nekih će simptomi biti blagi, dok kod drugih mogu postati izraženiji, osobito pri većim dozama lijeka.

Veći rizik imaju osobe koje su i ranije imale problema s probavom ili uzimaju lijekove koji dodatno usporavaju rad crijeva.

Stručnjaci stoga savjetuju da se prije početka terapije dobro informira o mogućim nuspojavama te da se odluka donese u dogovoru s liječnikom, osobito ako već postoje probavne tegobe.