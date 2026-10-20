Ingrid Divković u Splitu predstavlja novu knjigu: "A ruke postaju krila" donosi snažnu priču o ljubavi, samoći i životnim lomovima

Na predstavljanju će sudjelovati autorica Ingrid Divković, dok će razgovor moderirati Sonja Šumić i Bartul Vlahović iz Naklade Fragment. Nova knjiga donosi osobne ispovijesti i promišljanja o strahu, usamljenosti, boli, izdaji i ljudskoj potrebi za ljubavlju. Istodobno, autorica istražuje vrijednost samoće, iskustvo majčinstva, osobnu slobodu i različita lica ljubavi.

Jedanaest poglavlja o životnim padovima i ponovnim počecima

Knjiga je strukturirana kroz jedanaest poglavlja, odnosno svojevrsnih meditacija, u kojima autorica progovara o temama poput osjećajnosti, ranjivosti, ljepote i slobode. Posebno mjesto zauzimaju osobna iskustva, uključujući obiteljske raskole, završetke prijateljstava i ljubavnih odnosa te odluku o samohranom majčinstvu.

Urednica knjige Magdalena Mrčela ističe kako je riječ o djelu koje je teško smjestiti u određeni književni žanr jer objedinjuje elemente memoaristike, eseja, intimne ispovijesti i filozofskog promišljanja. "Autorica se pritom ne ustručava pisati o vrlo teškim temama – životnim porazima, naslijeđenim traumama, tekovinama patrijarhalnog društva, alternativnim filozofijama, introspekciji, samoći i usamljenosti, ljubavi i iluziji ljubavi, životu i životarenju", navodi Mrčela.

"Ingrid Divković hrabro nabraja i secira svoje pogreške"

Prema riječima urednice, jedna od najvećih vrijednosti knjige jest autoričina spremnost da bez uljepšavanja govori o vlastitim pogreškama, slabostima i teškim životnim odlukama. "Ingrid Divković hrabro nabraja i secira svoje pogreške, ali ne uranja u patetiku i samosažalijevanje", ističe Magdalena Mrčela. Posebno izdvaja unutarnje monologe u kojima autorica čitateljima približava vlastite osjećaje tijekom zahtjevnih životnih razdoblja, uključujući iskustvo samohranog majčinstva.

Knjiga pritom ne donosi gotove odgovore ni životne recepte, nego kroz osobne priče nastoji potaknuti čitatelje na preispitivanje vlastitih iskustava, odnosa i odluka.

Knjiga posvećena ženama koje su morale ponovno pronaći sebe

Iako majčinstvo zauzima važno mjesto u knjizi, "A ruke postaju krila" nije isključivo priča o majčinstvu. Riječ je i o ženama koje su se tijekom života suočile s gubicima, razočaranjima i promjenama te u sebi pronašle snagu za novi početak. Kako se ističe u najavi izdanja, knjiga govori o svakoj ženi koja je barem jednom u životu morala ponovno sastaviti samu sebe. Urednica Magdalena Mrčela zaključuje kako autoričine riječi, u vremenu obilježenom nesigurnošću i podjelama, nastoje pružiti razumijevanje, utjehu i poticaj.

Predstavljanje knjige "A ruke postaju krila" održat će se u petak, 23. listopada, u 17 sati u Dalmatini, ogranku Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, u organizaciji splitske Naklade Fragment.