Influencerica Adriana García preminula nakon komplikacija tijekom estetske operacije

Influencerica Adriana García umrla je u utorak nakon što je pretrpjela komplikacije tijekom estetske operacije, piše El Universal. Kreatorica sadržaja umrla je u privatnoj klinici u gradu Sinaloa u Meksiku.

Službeni uzrok nije otkriven, a istraga smrti još je uvijek u tijeku.

Tragičnu vijest potvrdio je Drop Shop, meksička trgovina s kojom je influencerica surađivala. "Danas se opraštamo od članice obitelji Drop Shop, s ljubavlju se sjećajući njezina divnog karaktera, njezine predanosti i trenutaka koje smo dijelili s njom. Sjećanje na tebe uvijek će ostati s nama. Izražavamo najdublju sućut njezinoj obitelji, kćeri i prijateljima te im želimo snagu i mir u ovim vrlo teškim trenucima", rekli su iz tvrtke, odajući počast Adriani, koja je iza sebe ostavila šestogodišnju kćer.

García je posljednju objavu na Instagramu, gdje je imala gotovo 50 tisuća pratitelja, objavila 2. srpnja. Objavila je niz fotografija s prošlogodišnjeg putovanja u Los Cabos. Nekoliko tjedana prije podijelila je fotografiju sa svojom kćeri.

Od Garcíe su se na društvenim mrežama oprostili mnogi pratitelji, prenosi Jutarnji list.