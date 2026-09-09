Influencer umro nakon povećanja penisa u Tajlandu. Klinika pod istragom

Tajlandske vlasti pokrenule su istragu protiv klinike u Bangkoku nakon što je 43-godišnji britanski poduzetnik i influencer Igho Ubiribo preminuo nakon zahvata povećanja penisa. Londonski mrtvozornik prošlog je mjeseca utvrdio da je smrt, koja je nastupila 6. ožujka, izravna posljedica injekcije hijaluronske kiseline.

Ovaj slučaj ponovno je u fokus stavio medicinski turizam, s obzirom na to da je Tajland jedna od vodećih svjetskih destinacija za estetske zahvate. Ubiribo, na društvenim mrežama poznat kao Tiny i Ego, imao je 185.000 pratitelja na Instagramu, gdje je često dijelio fotografije koje prikazuju luksuzan život sa suprugom Danielle, prenosi Index.

Istraga ministarstva i policije

Tajlandsko ministarstvo zdravstva naredilo je istragu o smrti, a njegovi službenici u ponedjeljak su posjetili kliniku u središtu Bangkoka.

Jedan dužnosnik ministarstva potvrdio je za agenciju AFP da vlasti provjeravaju ima li klinika valjanu dozvolu za rad i je li poštovala sve zdravstvene i sigurnosne protokole. Paralelno, istragu provodi i policija, što je za AFP potvrdio visoki policijski dužnosnik u Bangkoku, Utit Soodjai.

Slijed događaja na dan smrti

Prema izvješću britanskog mrtvozornika iz kolovoza, Ubiribo je nakon primanja filera bio na masaži, kada se požalio na bolove u prsima i srušio. Hitno je prevezen u bolnicu zbog sumnje na plućnu emboliju. Izgubio je svijest prije nego što su liječnici stigli obaviti CT pretragu.

Medicinsko osoblje pokušavalo ga je reanimirati više od 100 minuta, ali je smrt proglašena oko jedan sat ujutro. "Obdukcija i toksikološki nalazi pokazali su da je uzrok smrti injekcija hijaluronske kiseline", zaključuje se u izvješću.

Reakcija tajlandskog ministra

Tajlandski ministar zdravstva Pattana Promphat poručio je novinarima da se zalaže za maksimalan oprez kada su u pitanju medicinski postupci. U priopćenju je dodao da je cilj istrage "osigurati pravednost za sve te uvjeriti domaće i strane pacijente da u Tajlandu dobivaju sigurnu i kvalitetnu skrb visokog standarda".

Navodi uprave klinike

Ministarstvo zdravstva prenosi i tvrdnje uprave klinike, prema kojima je Ubiribo bio njihov redoviti pacijent od 2024. godine. Navodno je prošao ukupno pet tretmana povećanja penisa injekcijama.

Prva četiri zahvata obavljena su tijekom 2024. i 2025., a tijekom petog posjeta, 5. ožujka, primio je 40 mililitara filera. Iz uprave klinike istražiteljima su rekli da je liječnik preporučio da se zahvat podijeli u dvije sesije, ali je Ubiribo inzistirao da mu se cijela količina ubrizga odjednom.

Rastuće tržište estetskih zahvata

Fileri s hijaluronskom kiselinom često se koriste u estetskoj medicini i smatraju se minimalno invazivnima i relativno sigurnima. Tajland ima reputaciju zemlje s kvalitetnom zdravstvenom skrbi i popularno je središte medicinskog turizma, a tržište estetskih zahvata u snažnoj je ekspanziji.

Prema službenim podacima iz 2024., u zemlji djeluje 7000 estetskih klinika, od čega 2000 u Bangkoku. Predviđa se da će vrijednost tog tržišta 2027. dosegnuti 7.51 milijardu dolara, što je trostruko više u odnosu na 2020. godinu.