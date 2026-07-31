Inflacija usporava, ali građani ne osjećaju olakšanje: "Sve je i dalje preskupo"

Inflacija u Hrvatskoj usporava već treći mjesec zaredom, no građani kažu da se to još uvijek ne vidi u njihovim novčanicima. Iako službeni podaci pokazuju pad stope inflacije, svakodnevna kupovina i dalje je sve skuplja, a posebno se to osjeća na hrani, uslugama i tijekom turističke sezone, piše Dnevnik.

"Baš i ne", kaže Nikola iz Samobora na pitanje osjeća li usporavanje inflacije.

"Primijetio sam da su neki dućani i mjesta gdje idem jesti digli cijene. Možda se statistika još nije pokazala na terenu. Na moru također ne. Rekao bih da treba još vremena da se to osjeti."

Prema najnovijim podacima, inflacija je u srpnju iznosila 3,9 posto, što je za 0,2 postotna boda manje nego u lipnju. Na mjesečnoj razini cijene energije porasle su za 0,4 posto, usluga za 1,5 posto, a hrane, pića i duhana za 0,4 posto. Jedino su industrijski neprehrambeni proizvodi pojeftinili, i to za tri posto.

Ekonomski analitičar Petar Vušković ističe da se uzroci inflacije nisu promijenili.

"Glavni generatori inflacije i dalje su izrazito snažna domaća potrošnja, rast plaća, rast cijena usluga te ograničena ponuda i konkurencija."

Ipak, Hrvatska se spušta i na europskoj ljestvici inflacije. Dok je prosjek eurozone 2, 9 posto, u srpnju su, prema Eurostatu, višu inflaciju od Hrvatske imale Litva, Bugarska, Cipar i Španjolska. Hrvatska tako nastavlja kliziti prema europskom prosjeku.

Bivši ministar financija i ekonomist Tomislav Ćorić smatra da je riječ o pozitivnom trendu.

"Pozitivni trend je jasan i ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok razinu inflacije u Hrvatskoj ne svedemo na razinu prosjeka eurozone."

Za građane, međutim, usporavanje inflacije zasad ne znači i lakši život.

"Naravno da su cijene previsoke, a mirovine su jako male", kaže Tamara iz Zagreba.

Slično razmišlja i Toni.

"Na svim poljima. Mora se živjeti i onda živiš, to je to."

Na pitanje o visokim cijenama usred turističke sezone, Ćorić je uz osmijeh poručio:

"Mislim da je vrijeme da svi zajedno odemo na godišnji odmor."

Na kojemu će građani, ako si ga uopće mogu priuštiti, morati - dobro vagati.