INFEKTOLOGINJA: "Povećan broj zaraženih salmonelom u jednoj županiji"

Više od stotinu ljudi zaraženo je salmonelom u Italiji. OtkrIvena je u cherry rajčicama koje su završile i u Hrvatskoj, u ugostiteljskim Objektima, potvrdio je Državni inspektorat.

Najviše spornih rajčica je završilo u restoranima u istri i Primorsko-goranskoj županiji. U Istri nema zaraženih međutim, kako doznajemo u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, oni u posljednjih pet tjedana imaju tri puta više zaraženih nego inače međutim, još uvijek ne mogu potvrditi povezanost tih slučajeva sa spornom rajčicom iz Italije. Ravnatelj poručuje da provode analize i kontaktiraju pacijente.

O ovoj temi reporterka RTL-a razgovarala je s Mirjanom Balen Topić, infektologinjom u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

S obzirom da se radi o susjednoj zemlji iz koje uvozimo određenu količinu prehrambenih namirnica, treba biti na oprezu i u Hrvatskoj, no sad se trebaju aktivirati službe epidemiologa i službe koje se bave kontrolom hrane kako bi izvidjele kakva je situacija kod nas.

Kakva je to infekcija?

To je klasična gastrointestinalna infekcija. Izvor zaraze mogu biti i životinje ili ljudi koji mogu biti ili bolesni ili kliconoše.

Prenosi se hranom, vodom, ali i fekooralnim putem - prljavim rukama.

Inkubacija je uglavnom kratka, a bolest klinički može biti teška sa puno proljeva i povraćanja i posljedičnom dehidracijom, sa visokom temperaturom, a otprilike 3 do 5 posto bolesnika - dolazi do prodora salmonele u krvotok i onda mogu nastati razne po život opasne komplikacije.

Koja je najugroženija skupina?

Najugroženiji su oni najosjetljiviji, a to su krajnje dobne skupine: djeca, najčešće ona mlađa od 3 mjeseca, zatim pacijenti starije životne dobi, zatim imunosupremirani, trudnice, bolesnici sa teškim komorbiditetima, dijabetičari, sa umjetnim zaliscima, srčanim ili nekim drugim protezama u sebi, stranim tijelima.

Znači imamo jednu široku plejadu bolesnika koji su potencijalno u većem riziku.

Koje su najrizičnije namirnice?

Pošto je salmoneloza u širem smislu zoonoza, zaražava i životinje. Najčešće smo naviknuti da izvor zaraze budu prehrambeni proizvodi životinjskog porijekla - prije svega meso, jaja pa i mlijeko.

Međutim, fekalijama se može kontaminirati i voda, a putem vode se mogu zalijevanjem ili pranjem kontaminirati i biljne namirnice. Tako da, u rjeđim slučajevima i biljke mogu biti izvor zaraze, pogotovo one koje se jedu sirove.

Je li Vas iznenadilo da je ovdje riječ o rajčici? Navikli smo da su to općenito jaja i piletina odnosno, neko meso.

Ne mogu reći da me iznenađuje, jer smo mi do sada svašta vidjeli. Rjeđi su slučajevi da bilje bude izvor, ali sjetite se epidemije 2011. sa Ešerihijom koli u Njemačkoj - isto je bila velika panika i puno mrtvih.

Problem je sa biljnom hranom što se često jede sirova, nema termičke obrade, pa to pogoduje širenju infekcije.